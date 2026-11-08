Bambina esclusa dalla mensa,Confsal: “Si riveda il regolamento”

Buttari: “Ritengo che sia mancata un’adeguata attenzione alla tutela della minore, privata di un momento di aggregazione e socializzazione fondamentale nel percorso di crescita e formazione degli alunni”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

“Esprimo rammarico per la vicenda, riportata in questi giorni dalla stampa, della bambina di 9 anni esclusa dal servizio di mensa scolastica per una presunta morosità della famiglia”. È quanto dichiara in una nota Gianfranco Buttari, segretario provinciale della Confsal.

“Al di là degli aspetti amministrativi ed economici, ritengo che sia mancata un’adeguata attenzione alla tutela della minore, privata di un momento di aggregazione e socializzazione fondamentale nel percorso di crescita e formazione degli alunni.



L’applicazione del regolamento è stata, a mio avviso, eccessivamente rigida. – Afferma – Ogni funzionario comunale dovrebbe saper valutare le singole situazioni, individuando soluzioni adeguate e tenendo conto, soprattutto, delle possibili conseguenze delle decisioni assunte sui minori.



Non possiamo ignorare, inoltre, il rischio che episodi di questo genere alimentino forme di esclusione e discriminazione tra i bambini. A quell’età, infatti, le differenze possono diventare motivo di derisione da parte dei coetanei, con ripercussioni sulla serenità e sull’equilibrio psicologico della piccola.

Per queste ragioni – conclude Buttari – rivolgo un appello agli assessori Simeone e Lincesso affinché si proceda a una revisione del regolamento, prevedendo maggiore flessibilità e attenzione nei casi che coinvolgono minori e famiglie in difficoltà.



È necessario intervenire tempestivamente per tutelare la bambina e risolvere la questione economica, evitando che un problema amministrativo si trasformi in una condizione di disagio ed esclusione sociale”.