Bankitalia, il Pil pugliese cresce dell’1% nel primo semestre 2026

Il dato è in linea con la media nazionale e del Mezzogiorno. Restano le incognite per la seconda parte dell’anno: pesano il caro energia e l’incertezza sul futuro dell’acciaieria di Taranto

Nel primo semestre del 2026 il prodotto interno lordo in Puglia è aumentato dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato in linea con quello dell’Italia e del Mezzogiorno (0,9 e 1,0 per cento, rispettivamente) e superiore a quanto stimato per la media dello scorso anno. Il dato è stato diffuso dalla Banca d’Italia, sede di Bari, in occasione della presentazione del rapporto ‘L’Economia della Puglia – Aggiornamento congiunturale’.

Le informazioni disponibili, si legge nel report, “prefigurano tuttavia un peggioramento dell’evoluzione congiunturale nella seconda parte dell’anno, connesso anche con il rincaro dei beni energetici”. Nei primi sei mesi dell’anno la domanda privata ha continuato a crescere in misura contenuta, in presenza di un incremento moderato dei consumi e di un andamento debole degli investimenti. Nonostante diversi fattori di instabilità geopolitica, la domanda estera si è invece rafforzata. Anche la componente pubblica ha fornito un contributo positivo, beneficiando in particolare dell’avanzamento degli investimenti connessi con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dal lato dell’offerta, l’industria ha mostrato una crescita modesta, nonostante il forte recupero delle esportazioni. “Sul comparto industriale – prosegue il rapporto – continua a incidere l’incertezza legata alle prospettive dello stabilimento siderurgico di Taranto”.

L’espansione è stata più intensa nel settore delle costruzioni, soprattutto nel comparto delle opere pubbliche. L’attività ha continuato a crescere anche nel terziario, sebbene in misura contenuta, beneficiando dell’andamento favorevole delle attività turistico-ricettive. (Fonte e Crediti foto Ansa Puglia)