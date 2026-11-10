Basket Santa Rita, miracolo sfiorato a Bernalda

Dopo una grande rimonta tarantina, Bernalda – Santa Rita Taranto finisce 90-85(34-17, 60-45, 75-70)

Cuore, carattere e una reazione d’orgoglio da applausi non bastano al Santa Rita Taranto per completare l’impresa sul parquet della Pallacanestro Bernalda, domenica sera, nella quinta giornata del campionato di Divisione Regionale 1 Puglia. Inizia così il comunicato della società rossoblù. Al termine di una gara divertente – fanno sapere – a spuntarla sono stati i padroni di casa per 90-85… ma la prestazione di squadra offerta dai tarantini lascia indicazioni estremamente positive per il prosieguo della stagione.



L’avvio è di marca lucana. Il Bernalda – raccontano – parte forte guidato dalle ottime giocate dei migliori in campo Biasich (alla prima gara con la canotta lucana) e Invidia, scavando subito un solco importante: dal 13-5 di metà primo quarto si arriva al netto 34-17 del primo riposo breve.

Nel secondo periodo – continuano – il trend non sembra cambiare e il divario tocca il picco massimo di -24 sul 48-24.A complicare ulteriormente i piani del Santa Rita arriva, in avvio di terzo periodo, l’espulsione di Alejo Sanchez per doppio fallo tecnico. Nonostante l’uscita dal campo della guardia argentina, Taranto trova le contromisure e riesce ad accorciare prima dell’intervallo lungo, chiudendo la seconda frazione sul 60-45.



Al rientro dagli spogliatoi la musica cambia completamente. Trascinato dalla leadership e dalla vena realizzativa di Goi (23 punti), Bitetti (18 punti) e Bianchi (17 punti), unitamente all’impatto decisivo dei più giovani – bravi a farsi trovare pronti nel momento di massimo sforzo – il Santa Rita firma un terzo quarto da manuale. La difesa alza il muro e l’attacco macina punti: dal 65-51 si passa rapidamente al 65-60, fino al 75-70 di fine terzo periodo.



L’inerzia è tutta a favore degli ospiti tarantini: l’inseguimento si completa nell’ultimo quarto fino a piazzare il sorpasso sul 75-76, primo vantaggio tarantino della partita.Dal -24 al +2, insomma, il Santa Rita accarezza a lungo il colpo esterno in un finale tiratissimo condotto punto a punto (80-80, 82-81).Nel finale, però, Bernalda trova la lucidità necessaria nei possessi decisivi e chiude la contesa sul definitivo 90-85.

Non c’è tempo per rammaricarsi: Taranto guarda già avanti.La squadra di coach Mineo – concludono- tornerà in campo sabato prossimo sul parquet del Palafiom per la sesta giornata di campionato.Avversario di turno sarà il Castellaneta, in cerca di riscatto dopo la recente sconfitta subita a Carovigno.



Appuntamento al Palafiom, palla a due ore 18: ingresso libero.

Tabellino ultima garaSanta Rita Taranto: Goi 23, Minelli, Bianchi 17, Sanchez 7, Barisciano, Voltasio 7, Augenti ne, Fede, Tomic 7, Gaetano ne, Bitetti 18, Mirabile 6.All. Mineo, ass. Zicari N

All. Mineo, ass. Zicari N.