Beni Comuni, i contrasti tra Riso e Contrario

Piove al cimitero di Talsano. Dopo solo un anno dai lavori realizzati. L’assessore e il consigliere con delega fuori giunta. Chi fa cosa nell’Amministrazione Bitetti?
Piove sul…bagnato. E’ proprio il caso di dirlo, se si volesse parlare del cimitero di Talsano. Dove, come attesta la foto, dopo le copiose piogge di questi giorni, più che a rendere omaggio ai nostri defunti si va per un’esperienza (surreale) d’immersione in acqua. I lavori realizzati solo nei mesi scorsi non hanno sortito alcun effetto in tutta evidenza. Per quanto riguarda i nuovi interventi, si attende – invano – un cenno da parte dell’Amministrazione comunale. Quella del Patrimonio e’ delega pesante in una città come Taranto. Considerate le molte questioni ancora aperte. L’assessore Riso. Il consigliere comunale con delega ai Beni comuni, Contrario. Tra loro si parlano? Hanno un piano di azione? Chi fa cosa in questa Amministrazione? Interrogato il morto non rispose…