BILBAO MERAVIGLIAO

Europa Verde invoca la riconversione, ma resta ambigua sul futuro dello stabilimento. Decarbonizzazione o riconversione ambientale? Sembra che il direttivo nazionale e quello locale esprimano posizioni divergenti. La ricetta Bonelli è antidiluviana?

Taranto vive un passaggio storico cruciale. Con il ridimensionamento del polo siderurgico o la sua potenziale chiusura definitiva, la città si trova a un bivio destinato a ridefinire il proprio modello economico, occupazionale e sociale. Diverse ipotesi rimangono in campo, in attesa della decisione della Corte di Cassazione sulla competenza giuridica che dovrebbe decidere le sorti dello stabilimento.

In questo frangente, le forze politiche nazionali richiamano il ruolo di garanzia governativa nella tutela del comparto strategico dell’acciaio, e nelle discussioni in aula parlamentare sui vari decreti legge varati nell’ultimo anno, con proposte emendative (puntualmente respinte dalla maggioranza).

Colpisce la posizione di Europa Verde nel cosiddetto fronte progressista del campo largo, che in più occasioni ha sostenuto tesi ascrivibili a quelle dei colleghi di Sinistra Italiana, con cui hanno stretto alleanza. La retorica a cui in questi anni ci hanno abituati i Verdi, ci induce quasi a rimpiangere la maggior chiarezza ideologica del Partito democratico e delle destre sul siderurgico di Taranto.

Il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli persegue la via ecologica delle Indie, passando dal bacino della Ruhr, Bilbao e infine Pittsburgh. Realtà che, a suo dire, costituirebbero esempio virtuoso di riconversione industriale e dalla quale Taranto dovrebbe trarre insegnamento. Un canovaccio reiterato a più riprese dal 2012.

In un comunicato diffuso il 13 ottobre scorso da Alleanza Verdi e Sinistra, lo stesso Bonelli denunciava “il fallimento di quattordici anni di politiche incapaci di garantire insieme salute e occupazione”. Mentre dai suoi canali social nelle scorse ore, ha richiamato le realtà industriali sopra citate, sostenendo la necessità di “bonifiche e riconversione industriale” come leva per creare “sviluppo economico e nuova occupazione”. La confusione sul futuro dello stabilimento sembra regnare fra gli stessi leader ambientalisti che millantano come virtuosa una scelta che nei fatti appare sovrapponibile alle idee prevalenti della maggior parte degli esponenti politici.

Il riferimento è ad una proposta emendativa di Bonelli (Gennaio 2026) favorevole all’installazione di forni elettrici, posizione ribadita anche nella discussione dal suo collega Zaratti durante l’ultima conversione in Legge sulla continuità produttiva dello stabilimento, poi frettolosamente ritrattata in un comunicato stampa, a latere di polemiche legittime scaturite sui social.

Il nodo resta in seno ad Europa Verde e alla linea politica, ci pare, volutamente astrusa e contraddittoria. A livello locale è da tener conto il parere del Luglio 2025 sull’eventuale Scenario C proposto dalla maggioranza in Comune, firmato anche dal consigliere Antonio Lenti, e richiamato espressamente anche dal Sindaco di Taranto, che prospettava l’installazione di forni elettrici e impianti per il preridotto.

Il futuro dell’ex Ilva spacca Taranto. Il primo cittadino frena sulla chiusura totale chiesta dal collettivo Onda del Futuro, puntando invece sulla riconversione e la decarbonizzazione dello stabilimento.

Per chiarezza va anche detto che lo stesso Bitetti è stato sempre favorevole alla chiusura dell’area a caldo con una riconversione della fabbrica, ma i recenti pareri della Corte Europea sul tema sembrano non coincidere con i presupposti di transizione graduale da altoforno a forno elettrico.

Trasformare un processo produttivo per ridurne l’impatto ambientale infatti, non implica superare la dipendenza economica dalla produzione dell’acciaio. Precondizione questa non negoziabile trattandosi di un territorio che, dopo oltre cinquant’anni di esposizione ad un’attività industriale gravemente impattante, necessita ora di una totale decongestione.

Ci chiediamo, dunque, come mai su questo particolare passaggio i Verdi non assumano posizioni più integraliste. Da qui la necessità di un veloce focus sui fortunati esempi “green” a cui il capoluogo dovrebbe ispirarsi.

Lo stabilimento ArcelorMittal di Sestao, nell’area di Bilbao, produce acciaio con forni elettrici e rottame ferroso. Non è una fabbrica dismessa, ma una siderurgia a minori emissioni. Un modello di trasformazione, non di superamento dell’industria dell’acciaio.

Anche la Ruhr, dopo il declino dell’industria carbonifera, ha puntato su nuove attività economiche senza abbandonare la siderurgia del tutto. A Duisburg, nel settembre 2026, HKM ha spento l’altoforno A, mentre il B è rimasto operativo e un nuovo forno elettrico è previsto per il 2029. A Pittsburgh invece è ancora operativa la cokeria Clairton Coke Works e l’altoforno della Edgar Thomson.

Citare quindi questi casi , che sicuramente in altra epoca sono stati esempi riusciti di rigenerazione urbana e sociale, non significa dimostrare che la riconversione equivalga alla liberazione di un territorio dall’industria inquinante. I forni elettrici riducono le emissioni rispetto al ciclo integrale, ma non sono a impatto zero. Anche il DRI, il ferro preridotto, mantiene una componente fossile se prodotto con gas naturale. L’idrogeno verde richiede invece energia rinnovabile, infrastrutture e risorse economiche adeguate, tutt’altro che scontate a Taranto.

La siderurgia può certamente decarbonizzarsi. Ma per farlo le questioni ambientali e sanitarie, cosi come rimarcato dalla Corte di Giustizia e di recente dalla Corte d’Appello, devono avere la priorità. Ci aspetteremmo da un partito come i Verdi che tali priorità venissero rivendicate, e con forza in ogni sede costituita, e con estrema chiarezza.

Il nodo centrale rimane la strategicità: se si dovessero realizzare piani industriali comprendenti la produzione di preridotto, rimarrebbe l’esclusiva fabbrica del settore in Italia, rendendo quindi nuovamente Taranto ostaggio delle logiche industriali nazionali.

Per anni infatti la strategicità dello stabilimento ha giustificato provvedimenti straordinari, deroghe e interventi pubblici destinati a salvaguardare la continuità produttiva. La produzione è stato lo spauracchio di un interesse nazionale e di una economia invalidante. Questo titolo permanente torna a chiedere ulteriori sacrifici.

Va detto che una scelta autenticamente green, coerente con un partito ambientalista, resta la totale chiusura delle fonti inquinanti. E ci aspetteremmo un linguaggio non ambiguo: evocare il diritto alla salute e al lavoro, è il frame retorico del Partito Democratico e di una certa destra che sull’acciaio si è posta con insistenza. La vicenda di Taranto quindi rivela le difficoltà di una coalizione nel predisporre una strategia organica, nella quale convivano orientamenti differenti.

Bisogna capire quale sia linea politica di Europa Verde sullo stabilimento. Una nuova acciaieria a minori emissioni oppure una riconversione economica che sottragga Taranto alla produzione siderurgica?

Dal coordinamento provinciale dei Verdi (D’Amato, Carbotti, Mariggiò) è giunta una dichiarazione mirata a serrare le fila. In una nota congiunta si ribadisce la linea: “chiusura dell’area a caldo, contrasto alla realizzazione di nuovi impianti inquinanti, bonifiche delle aree interne ed esterne allo stabilimento e riqualificazione professionale dei dipendenti“.

Una posizione che da un lato vuole segnare una discontinuità, ma che di fatto restituisce la solita opacità ravvisabile nelle parole “contrasto a nuovi impianti inquinanti“. Perché non parlare di chiusura della fabbrica?

Se i Verdi ritengono che questo obiettivo sia compatibile con una nuova siderurgia a Taranto, hanno il dovere di spiegare dove finisca la decarbonizzazione degli impianti (che già avviene in parte con la chiusura delle centrali termoelettriche o anche con un impianto di cattura di Co2 ) e dove cominci la liberazione del territorio.

Se infine, necessitano di nuovi modelli “green” di riconversione che sostituiscano la triade Bilbao, Ruhr e Pittsburgh, gli esempi nel mondo sono tanti: Sparrows Point, nell’area di Baltimora, e Bethlehem, in Pennsylvania, nella costa orientale degli Stati Uniti. Facevano parte di un unico gruppo, Bethlehem Steel, oggetto già di una approfondita analisi da parte di Tracce Aps.

Sarebbe opportuno quindi che i modelli proposti corrispondano alle reali intenzioni di riconversione produttiva tanto richiamata dall’elettorato tarantino, non più rinviabile, e che è stata ribadita più volte a livello locale da parte degli stessi militanti verdi.