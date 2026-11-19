Il primo cittadino richiama l’attenzione sulle “crescenti preoccupazioni relative alla tenuta economica e al collasso sociale del territorio ionico-tarantino

Riceviamo e pubblichiamo per intero la nota del Sindaco

Non è una semplice missiva, quella inviata dal sindaco Piero Bitetti al sottosegretario Alfredo Mantovano e, per conoscenza, alla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. È un vero e proprio appello accorato affinché il Governo avvii “un programma organico di sviluppo del territorio”.

Una prospettiva già proposta dal primo cittadino, lo scorso marzo, con un’altra comunicazione che conteneva alcuni punti chiave sui quali lavorare: dal potenziamento delle infrastrutture (strade, autostrade, collegamenti ferroviari, porto, e aeroporto) agli investimenti su università, formazione e ricerca, passando per energie rinnovabili, bonifiche e oggi anche per le misure compensative per i lavoratori in esubero, il quadro assume un carattere d’urgenza sempre più netto.

Il primo cittadino, richiamando l’attenzione di Mantovano, parla di “crescenti preoccupazioni relative alla tenuta economica e al collasso sociale del territorio ionico-tarantino”.

La chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva, infatti, seppur oggi disposta dalla magistratura, era un’opzione già contemplata a Palazzo di Città. Ma doveva essere accompagnata da politiche complementari di sviluppo, che sono quelle che Bitetti sta ripetutamente chiedendo a Roma.

L’avverarsi della chiusura, senza alternative, restituisce una condizione che, secondo quanto scritto da Bitetti a Mantovano, “impone di far rientrare la città di Taranto e le sue esigenze, nell’agenda delle priorità del Governo”.

L’obiettivo della missiva, quindi, è la tempestiva convocazione di una seduta del tavolo per lo sviluppo dell’area di Taranto. Un ulteriore momento di confronto, aperto alle rappresentanze governative e istituzionali competenti, che tuttavia abbia un fine concreto: rilanciare la terra ionica.