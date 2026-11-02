Bitetti: “Taranto è una città in transizione, possono nascere opportunità”

“Momento particolare ma colgo aspetti positivi”

“La città è in una fase di transizione totale, ma colgo anche degli aspetti positivi. Credo che in questo momento Taranto sia la città per eccellenza per esprimere le migliori potenzialità e diventare una terra di opportunità”. Lo ha detto il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, riferendosi in particolare agli sviluppi della vertenza ex Ilva, a margine della sua partecipazione alla ricorrenza per la commemorazione dei defunti nel cimitero San Brunone. La messa è stata celebrata da monsignor Ciro Miniero.

Parlando con i giornalisti del messaggio con cui nei giorni scorsi invitava i fedeli a invocare il Signore affinché nella diocesi di Taranto il diritto alla vita e alla salute non fossero più contrapposti, l’arcivescovo ha sottolineato che “la preghiera è quella realtà che ci permette di bussare sempre al cuore del Signore perché ci doni conoscenza, ci doni capacità di guardare bene la vita e il futuro. Ecco perché, nei momenti difficili, particolarmente la preghiera ci aiuta e illumina tutti quanti noi”. (Ansa)