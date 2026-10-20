Bollette, accordo tra Italia e Ue: tetto al prezzo del gas e sconti dal 2027

Il price cap potrebbe essere fissato tra 58 e 59 euro, contro gli attuali 85-90 euro. Risparmi stimati fino al 10% per famiglie e imprese, soprattutto per chi ha tariffe indicizzate al mercato

L’Italia ha trovato un primo accordo con la Commissione europea per frenare il costo dell’energia e ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese. L’intesa prevede l’introduzione di un price cap sul gas, ovvero un limite al prezzo della materia prima impiegata per la produzione di energia elettrica. Il confronto tra il governo italiano e Bruxelles ha portato a una soluzione di compromesso, che deve ancora essere definita nei dettagli tecnici. I benefici, tuttavia, non saranno immediati: le prime ricadute sulle bollette sono previste a partire dal 2027 e interesseranno soprattutto gli utenti con contratti a prezzo variabile, maggiormente esposti alle oscillazioni del mercato.

La misura confluirà in un nuovo decreto, nel quale saranno stabiliti il valore definitivo del tetto e le modalità operative del provvedimento. Non sarà invece perseguita la soluzione inizialmente valutata dall’esecutivo, che prevedeva un intervento sugli oneri connessi al sistema europeo Ets per le emissioni.

Price cap sul gas, soglia attesa tra 58 e 59 euro

Il punto centrale dell’accordo con l’Unione europea è l’introduzione di un tetto al prezzo del gas, inizialmente ipotizzato intorno ai 60 euro e destinato a essere applicato in via temporanea per dodici mesi. La cifra definitiva non è ancora stata concordata, ma potrebbe scendere a una quota compresa tra 58 e 59 euro al termine degli approfondimenti tecnici. L’intervento mira a ridurre il costo del gas destinato alla generazione elettrica. Rispetto alle attuali quotazioni di mercato, indicate tra 85 e 90 euro, il limite proposto determinerebbe una differenza significativa, con potenziali effetti sul prezzo finale dell’elettricità.

L’intento è agire direttamente su una delle componenti che incidono maggiormente sulla formazione del prezzo dell’energia, senza modificare il sistema fiscale europeo relativo alle emissioni inquinanti.

Bollette di luce e gas, risparmi fino al 10%

Le prime stime ipotizzano una diminuzione di circa il 10% degli importi in bolletta per i consumatori coinvolti. La riduzione effettiva, però, dipenderà dalle caratteristiche delle singole offerte e dalla composizione della spesa energetica: i costi fissi, infatti, non sono necessariamente destinati a diminuire nella stessa misura. A beneficiare maggiormente dell’intervento dovrebbero essere i clienti che hanno scelto contratti a prezzo variabile, le cui condizioni economiche seguono più da vicino gli andamenti del mercato all’ingrosso.

Diversa la situazione per chi ha sottoscritto un’offerta a prezzo fisso. In questo caso, il costo dell’energia è già protetto dalle oscillazioni del mercato per il periodo e secondo le condizioni stabilite dal contratto. Le ricadute positive potrebbero riguardare anche il comparto produttivo. Secondo le stime del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sarebbero disponibili risorse per circa 1,3 miliardi di euro, provenienti dalla vendita del gas stoccato da Gse e Snam.

Pichetto Fratin: “Possibile una riduzione del 10%”

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha illustrato le prospettive di riduzione dei costi in un’intervista rilasciata al Messaggero. Stando alle simulazioni presentate dal ministro, l’effetto combinato della riduzione dello spread e dell’introduzione del tetto potrebbe determinare un calo di almeno il 10% del Pun, il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica. Nel quadro descritto, il valore di riferimento supera i 200 euro per megawattora.

Pichetto Fratin ha evidenziato anche il diverso grado di esposizione delle famiglie ai rincari. Chi dispone di un contratto a prezzo fisso ha potuto beneficiare di una maggiore protezione dagli aumenti, mentre i vantaggi del nuovo intervento dovrebbero interessare soprattutto i clienti con tariffe indicizzate e le imprese.

Italia e Commissione europea, intesa a metà strada tra 40 e 80 euro

L’accordo è il risultato di un confronto tra posizioni inizialmente molto distanti. Il governo italiano puntava a fissare il limite a circa 40 euro, una soglia sostenuta anche dal presidente di Confindustria. La Commissione europea, invece, avrebbe preferito un valore più alto, nell’ordine degli 80 euro. La soluzione individuata rappresenta quindi una mediazione tra l’esigenza italiana di alleggerire il costo dell’elettricità e il rispetto delle condizioni poste dalle istituzioni europee. Un precedente significativo risale al 2022, quando Spagna e Portogallo ottennero il via libera a un sistema temporaneo di contenimento del prezzo del gas, conosciuto come tope al gas. Il meccanismo prevedeva una soglia iniziale di 40 euro, destinata a crescere progressivamente di mese in mese. Le condizioni del mercato energetico erano allora differenti, ma quell’esperienza dimostra che interventi temporanei di questo tipo possono essere autorizzati in presenza di circostanze specifiche.

Come funziona il tetto al gas e perché può abbassare la bolletta della luce

Per comprendere l’effetto della misura bisogna considerare il funzionamento del mercato elettrico europeo. Il prezzo all’ingrosso dell’elettricità viene determinato ogni ora sulla base del costo dell’ultima fonte di produzione necessaria a coprire la domanda. In Italia, il gas naturale rappresenta una componente importante della produzione di energia elettrica. Le sue quotazioni incidono pertanto sul prezzo dell’elettricità in numerose fasce orarie.

Un contenimento del costo del combustibile utilizzato nelle centrali può quindi contribuire a ridurre il prezzo di riferimento dell’energia elettrica, con possibili benefici per i consumatori finali. Il meccanismo dovrà inoltre stabilire come gestire l’eventuale differenza tra il prezzo di mercato e quello fissato dal tetto. Secondo le indicazioni europee, il relativo onere sarà attribuito ai consumatori che beneficeranno concretamente dell’intervento.

Decreto Bollette 2027, gli ultimi passaggi prima dell’applicazione

Per rendere operativa la misura sarà necessario completare diversi adempimenti. Il governo dovrà definire i dettagli tecnici, notificare il provvedimento alle autorità europee competenti e sottoporlo alla verifica della Commissione, anche per accertarne la compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato. Una volta concluso questo percorso, si procederà all’approvazione del nuovo decreto, che dovrà indicare il valore definitivo del price cap e le modalità di applicazione. Successivamente, Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sarà chiamata a intervenire sulle tariffe elettriche nell’ambito delle proprie competenze.

L’intesa segna un cambiamento rispetto all’impostazione originaria del decreto Bollette di febbraio. In una prima fase, l’esecutivo aveva valutato la possibilità di trasferire sulle bollette dei consumatori il costo della tassa europea Ets applicata alla produzione di elettricità da gas. Questa ipotesi, tuttavia, non ha ottenuto il consenso di Bruxelles. La Commissione europea ha invece aperto alla possibilità di intervenire sul costo del gas impiegato per produrre energia attraverso un limite temporaneo al prezzo. Se l’iter procederà secondo le previsioni, il 2027 potrebbe rappresentare il momento in cui inizieranno a manifestarsi i primi risparmi, con benefici differenti in base al tipo di contratto energetico sottoscritto. (Fonte Trend Oline)