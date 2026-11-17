Decaro richiama il modello Bagnoli dove, sotto la gestione Manfredi, restano criticità irrisolte. A Taranto il risanamento ambientale deve essere la priorità, ma non è ancora chiaro il destino delle aree contaminate. Intanto PD e il “Campo Largo” sostengono un progetto di riconversione siderurgica ambiguo. Mentre gli esponenti politici tarantini confezionano la solita formula di una fabbrica “non altamente inquinante”

Le decisioni della magistratura sullo stabilimento di Taranto hanno aperto un varco tra due dimensioni, difficilmente raccordabili. Da un lato, la biografia industriale della città fatica a ripensarsi in una veste interamente green, libera dai processi produttivi che per decenni ne hanno condizionato lo sviluppo e compromesso la salute dei suoi abitanti. Dall’altro, si stenta ad affermare che oltre la fabbrica esista un’altra economia, capace di garantire occupazione e prospettive di sviluppo.

La base di partenza dalla quale soltanto di recente, sembrano avvicinarsi posizioni politiche differenti, resta quella delle bonifiche. Sul destino delle aree industriali di Taranto e Statte, Antonio Decaro evoca Renzi che con lo Sblocca Italia nel 2014 scelse di commissariare e recuperare l’ex sito siderurgico di Bagnoli.

Il presidente della Regione Puglia ha presentato infatti, un emendamento al decreto ex Ilva per estendere al comprensorio tarantino un regime speciale per le bonifiche e la rigenerazione urbana, con la nomina di un commissario straordinario del Governo e l’individuazione di Invitalia come soggetto attuatore. La proposta ricentra il dibattito sul risanamento ambientale, ma è condotta su un modello a nostro avviso inadeguato.

Bagnoli non costituisce purtroppo, un esempio di risanamento virtuoso. L’inchiesta di Report del 15 Novembre scorso, (a poche ore dalle dichiarazioni del governatore pugliese) ha documentato le persistenti criticità dell’area ex Italsider, dove le opere realizzate, sotto l’egida del commissario e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in occasione dell’America’s Cup, comprendono anche interventi temporanei di copertura delle superfici contaminate (cosiddetto capping).

L’Istituto superiore di sanità aveva già evidenziato che opere parziali e provvisorie non potevano essere considerate una bonifica. E infatti non lo sono. Il richiamo di Decaro attiene inoltre, un’azione a beneficio di un sito già deindustrializzato, diversamente dall’area tarantina per la quale si delineano misure più assimilabili al provvedimento richiesto dalla Cedu per la Terra dei Fuochi.

La questione resta piuttosto complessa, soprattutto se non si chiarisce quale parte del sito dovrà essere risanata e con quali risorse: valutazioni che dovrebbero soggiacere a qualsiasi eventuale ipotesi di nuovo insediamento industriale. Ed ancora, quantificare le aree di stoccaggio delle materie prime, i parchi minerali, i nastri trasportatori e le infrastrutture che potrebbero continuare a servire una nuova filiera siderurgica.

Sul fronte parlamentare, tra gli emendamenti presentati in Senato compare l'”Agenda per Taranto” (dl n.185 del 16 Ottobre 2026) la quale prevede tra le altre cose la realizzazione e messa in esercizio di nuovi impianti di produzione dell’acciaio “tecnologicamente sostenibili”. Nell’ottica di superare l’attuale ciclo produttivo, non la produzione siderurgica.

Nelle proposte discusse in Parlamento si fa riferimento, con diverse formulazioni, al ricorso a risorse pubbliche, al coinvolgimento dello Stato e alla realizzazione di forni elettrici e impianti DRI. Tesi sostenuta da una parte del cosiddetto campo largo, nella quale rientrano anche le posizioni di Sinistra Italiana. La prospettiva è quella di sostituire il ciclo produttivo tradizionale con un nuovo polo siderurgico, ricollocando le attività industriali all’interno dello stabilimento.

Ma quanto cambierebbe realmente il rapporto tra la fabbrica e il territorio? Domanda lecita trattandosi di interventi le cui implicazioni reali non risultano ancora verificate. Il passaggio dai tradizionali altoforni alla tecnologia DRI (ad oggi assente nel territorio italiano e destinata a sorgere esclusivamente nel polo tarantino) e ai forni elettrici (già presenti altrove nel nostro Paese) comporterebbe certamente una trasformazione del processo produttivo e una riduzione di alcune emissioni, in particolare quelle legate all’impiego del carbone e alla produzione del coke. Ma non significherebbe abbandonare la movimentazione delle materie prime. Il minerale di ferro dovrebbe continuare a essere approvvigionato, scaricato, trasportato e stoccato.

Si tratterebbe di un ciclo diverso da quello degli altoforni, ma sussisterebbe ancora una consistente infrastruttura logistica e impiantistica, tra l’altro allocata nell’attuale sito, a ridosso del quartiere Tamburi.

Che cosa accadrebbe, allora, ai parchi minerali? Quale sarebbe il destino delle aree di stoccaggio e degli attuali hangar? Le superfici contaminate verrebbero integralmente bonificate, oppure si procederebbe con interventi circoscritti, lasciando in funzione le strutture necessarie al nuovo ciclo produttivo? E quale rapporto verrebbe stabilito tra le operazioni di risanamento e l’insediamento degli impianti DRI? Domande sulle quali l’attuale governance resta volutamente ambigua, ma che non possono essere legate ad una idea di generica decarbonizzazione.

Intervenendo all’Assemblea regionale del Partito Democratico, nella giornata di ieri, in merito alla Manovra di Bilancio, la deputata Pd Francesca Viggiano si allinea a Decaro: “Sulle bonifiche la richiesta è di far partire i cantieri. Taranto e Statte hanno già aspettato abbastanza“. Un richiamo fragile, trattandosi di un’area che al netto di leggi speciali e commissariamenti, resta una vergogna nazionale.

Il Partito Democratico sui temi industriali sembra non sapere che pesci prendere. Un po’ di qua e un po’ di là. Cerca di non scontentare nessuno, finendo per scontentare tutti, ma soprattutto destinandoci una visione schizofrenica delle politiche siderurgiche.

Sempre nel suddetto incontro il consigliere comunale PD Luca Contrario ha voluto destinare un intervento “chiarificatore”. “Taranto non deve necessariamente continuare a essere una città siderurgica”, ha affermato, ribadendo come “per decenni lo stabilimento abbia rappresentato un ostacolo allo sviluppo di altre economie”.

Laddove si scorgerebbe una rottura con la tradizionale centralità della fabbrica, lo stesso consigliere precisa di “non poter essere pregiudizialmente contrario alla realizzazione di forni elettrici e impianti DRI. La loro eventuale realizzazione dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un piano industriale dettagliato, con risorse certe, tempi vincolanti, garanzie occupazionali e una valutazione preventiva del danno sanitario”. “Nessun nuovo impianto altamente inquinante o intollerabile – chiosa Contrario – potrà trovare spazio a Taranto”.

Il dualismo in seno al PD non lascia margini di interpretazione. La contraddizione palese e, ammettiamolo ridondante, che vuole la città svincolata dall’acciaio e nello stesso tempo ostaggio di quegli stessi impianti che costituiscono la struttura della nuova strategia siderurgica, è oramai cifra di questo partito, il quale a suo dire, rispetta le decisioni della magistratura, ma evidentemente non intende incidere in un vincolo di autotutela quando è chiamato a farlo a monte. Un linguaggio omnicomprensivo stucchevole.

Ulteriore sconcerto risiede nel passaggio “impianti non altamente inquinanti”. Che cosa significa, concretamente, altamente inquinante? Quali parametri dovrebbero essere rispettati? Quale soglia di compatibilità ambientale sarebbe accettabile in un territorio che porta ancora segni evidenti, e non sanati e forse mai sanabili, di decenni di attività industriale pervasiva?

Non possiamo rapportarci a questo territorio con i medesimi criteri adottati per un sito privo di una storia ambientale e sanitaria paragonabile. La condizione pregressa deve entrare nella valutazione di qualsiasi nuovo insediamento.

Il principio di precauzione, richiamato anche dalla recente pronuncia della Cassazione sull’ex Ilva, impone di considerare i rischi per la salute “prima” che si producano ulteriori conseguenze. Orientamento che conferma la tutela preventiva della salute a dimensione delle scelte.

Questa nuova fase dovrebbe rilanciare questa impostazione. Una visione davvero green dell’attuale economia, ancora fortemente ancorata a quel sistema vetusto e rapace. Ma la politica tutta ne è consapevole? E soprattutto, i partiti di sinistra a sostegno di una certa idea etica e ricalibrati sulle lotte ambientali da sempre, sapranno stavolta imparare la lezione del passato? A quanto sembra gli auspici non sono buoni.