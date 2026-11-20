Gli operatori economici delle strade interessate dai cantieri si riuniscono da Confartigianato. Dopo il confronto con il Comune non sono ancora arrivate decisioni sulle modifiche richieste

La protesta lascia spazio alla preoccupazione, mentre cresce la rabbia di chi, ogni giorno, deve fare i conti con incassi sempre più esigui e spese che non aspettano. È la situazione denunciata dagli operatori economici delle strade interessate dai lavori della BRT, che ieri si sono riuniti nella sede di Confartigianato Taranto per fare il punto su una crisi che, secondo le testimonianze raccolte, sta mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza di numerose attività.

L’incontro si è svolto prima della riapertura pomeridiana di negozi e laboratori. Al centro del confronto, le difficoltà quotidiane provocate dai cantieri e le conseguenze di una viabilità modificata, ma soprattutto un dato che preoccupa sempre di più: gli incassi giornalieri si stanno progressivamente riducendo. Alcuni operatori raccontano di giornate in cui riescono a realizzare entrate pressoché nulle.

Un’emergenza che non riguarda più soltanto i disagi legati ai lavori o le possibili ripercussioni future. La crisi è già concreta e si riflette nei bilanci delle imprese, mentre continuano a maturare affitti, bollette, forniture e tributi da pagare.

Dopo il sit-in del 13 novembre e l’incontro con l’amministrazione comunale del 16 novembre, gli operatori attendevano risposte e decisioni sulle modifiche richieste. A quattro giorni dal confronto, tuttavia, non sarebbero ancora arrivate comunicazioni sulle possibili soluzioni. Nel frattempo, riferiscono gli stessi operatori, i cantieri continuano ad avanzare a ritmo sostenuto. Una situazione che alimenta la sfiducia e restituisce un’immagine emblematica dello stallo: i lavori procedono, le risposte non arrivano.

“Queste persone non stanno protestando per qualche disagio passeggero. Stanno difendendo il proprio lavoro, spesso l’unica fonte di reddito della famiglia”, dichiara Fabio Paolillo, segretario generale di Confartigianato Taranto. “Parliamo di piccoli imprenditori che non hanno uno stipendio garantito né una cassa integrazione che compensi i mancati incassi della propria attività. Se non incassi, rischi di saltare. Ma affitti, bollette, fornitori e tributi continuano a scadere. Come si può chiedere ancora pazienza a chi vede sgretolarsi il frutto di una vita di sacrifici? La rabbia è tanta, la fiducia diminuisce, ma non c’è rassegnazione. C’è una fortissima volontà di difendere il proprio futuro”.

Confartigianato precisa di non essere contraria alla realizzazione della BRT, ma contesta le modalità con cui il progetto sta incidendo sulle attività economiche lungo il tracciato.

“Non siamo contro la BRT. Ma un’infrastruttura pensata per migliorare la vita della città non può compromettere quella delle persone che hanno la sfortuna di trovarsi lungo un tracciato progettato senza tenere adeguatamente conto delle loro attività. Non si può costruire una mobilità migliore lasciandosi alle spalle negozi chiusi e famiglie senza reddito. Non si scommette sulla pelle di chi lavora, tanto meno nella gravissima crisi economica che attraversa Taranto. Noi non ci fermeremo”, aggiunge Paolillo.

L’associazione torna quindi a chiedere la sospensione temporanea, nei tratti più critici, delle sole lavorazioni che potrebbero compromettere la possibilità di apportare le correzioni richieste. Il confronto con il Comune, sottolinea Confartigianato, deve tradursi in decisioni concrete e tempestive. Perché, mentre i cantieri avanzano, per molte attività il tempo a disposizione per evitare conseguenze irreversibili si sta esaurendo.