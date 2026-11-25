Nella nota stampa Paolillo dichiara: “La tutela delle imprese deve essere parte integrante della realizzazione di ogni grande opera pubblica”. Chiesti contributi a fondo perduto e agevolazioni

Gli incassi diminuiscono, ma le spese restano. Affitti, stipendi, bollette, tasse e contributi non si fermano quando davanti a un’attività economica si apre un cantiere. È la realtà con cui da mesi fanno i conti molti imprenditori tarantini. Confartigianato ha formalmente chiesto al Comune di attivare misure di ristoro per tutte le imprese che abbiano subito o subiscano perdite documentabili riconducibili ai cantieri della BRT. Da qui la richiesta di un incontro urgente al sindaco, agli assessori alle Attività produttive e alla Mobilità e ai presidenti delle Commissioni consiliari Attività produttive e Bilancio.

“Stanno realizzando la più grande rete BRT d’Italia, un’opera mastodontica, con un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro e uno sviluppo delle linee di circa 71 chilometri. E non dimentichiamo che siamo a Taranto, non a Milano. Sappiamo bene quanto sia già difficile fare impresa nella nostra città. Occorreva prevedere fin dall’inizio misure di salvaguardia delle piccole imprese”, sottolinea Fabio Paolillo, segretario generale di Confartigianato Taranto – Da mesi incontriamo artigiani, esercenti e operatori dei servizi che ci raccontano di clienti persi, incassi ridotti, parcheggi scomparsi, difficoltà persino a ricevere le merci. Non hanno deciso loro di realizzare la BRT, né scelto percorsi, modalità e tempi dei lavori. Se l’opera è nell’interesse di tutta la città, è doveroso farsi carico delle difficoltà economiche che ne derivano. Una comunità civile non può lasciare sole queste imprese: deve contribuire ad alleviarne le perdite”. Confartigianato ha, intanto, attivato uno sportello per esaminare le situazioni di danno e disagio riconducibili ai lavori: non soltanto cali di fatturato, ma anche eventuali danni materiali e maggiori costi sostenuti dalle imprese. Dalle prime segnalazioni emergono situazioni preoccupanti. Nessuna deve rimanere sommersa. Documentare i singoli casi serve a individuare le possibili forme di tutela, comprendere la dimensione del problema e rafforzare le richieste alle istituzioni.

Dal 2016 all’ottobre 2025 Milano ha erogato complessivamente 8,3 milioni di euro a 292 imprese interessate dai cantieri della metropolitana M4. Bologna ha previsto oltre 3 milioni di euro per le imprese penalizzate dalla tramvia, con contributi e agevolazioni su TARI e Canone unico patrimoniale. Firenze ha previsto riduzioni TARI fino al 50% per attività interessate da determinati cantieri della tramvia di durata superiore a sei mesi: “Non chiediamo al Comune di inventare nulla. Facciamo tesoro di quelle esperienze”, prosegue Paolillo. Confartigianato chiede al Comune una ricognizione delle imprese penalizzate, tenendo conto delle strade interessate e dei periodi di esecuzione dei lavori. Una manifestazione di interesse preliminare consentirebbe agli imprenditori di segnalare le perdite e al Comune di stimare il fabbisogno. Vanno incluse anche le attività delle strade limitrofe effettivamente penalizzate. La mancata partecipazione alla rilevazione non dovrà precludere l’accesso ai contributi.

I ristori dovranno tenere conto del calo del fatturato o dei corrispettivi riconducibile ai lavori, documentato fiscalmente e contabilmente, confrontando periodi omogenei e considerando la durata dei disagi. I criteri dovranno considerare anche le specificità delle imprese di recente costituzione e di quelle stagionali, valutando le possibili tutele per le attività eventualmente cessate a causa dei lavori. Occorre un programma straordinario di ristori, anche attraverso un fondo comunale, con contributi a fondo perduto, criteri oggettivi e trasparenti e procedure semplici. Il Comune individui le risorse subito utilizzabili e preveda adeguati stanziamenti nel bilancio 2027-2029, valutando il concorso di Regione Puglia, Camera di Commercio e altri enti. Ove possibile, si prevedano anche agevolazioni sulla TARI e sul Canone unico patrimoniale.

“I progetti definitivi delle due linee BRT sono stati approvati ai fini urbanistici dal Consiglio comunale già nel 2023. Le conseguenze economiche dei cantieri erano prevedibili: bisognava programmare allora le misure di sostegno. Conosciamo le difficoltà finanziarie degli enti locali, ma le risorse vanno cercate e trovate, anche coinvolgendo altre istituzioni. Non stiamo chiedendo un favore al Comune. Stiamo chiedendo che la tutela delle imprese e del lavoro venga considerata parte integrante della realizzazione di una grande opera pubblica”.

I ristori dovranno riguardare anche le perdite dovute ai cantieri già conclusi ed essere erogati in più fasi, adeguando le risorse alle necessità. Non possiamo occuparci delle difficoltà delle imprese soltanto quando sarà completata l’opera. Per alcune potrebbe essere troppo tardi. Confartigianato propone al Comune, sull’esempio di Bologna, di istituire subito un Osservatorio, con associazioni di categoria, amministratori e uffici comunali, per monitorare gli effetti economici dei cantieri BRT, verificare l’efficacia degli interventi e proporre correttivi. Dovrà diventare permanente per valutare in anticipo le ricadute economiche delle future opere pubbliche.

Già mesi fa Confartigianato aveva chiesto un regolamento comunale sui ristori alle imprese penalizzate dai lavori pubblici. La sua approvazione non deve ritardare gli interventi per la BRT: il Comune individui subito gli strumenti amministrativi e finanziari idonei. Confartigianato ha chiesto un riscontro scritto in tempi brevi, con la data dell’incontro, per definire impegni, risorse e tempi certi.

“La richiesta dei ristori non modifica il nostro impegno per correggere le criticità della BRT, né preclude altre forme di tutela. Dobbiamo occuparci delle perdite già subite e impedire che se ne producano altre. Confidiamo che il confronto con il sindaco e l’Amministrazione porti rapidamente a interventi concreti. Taranto ha bisogno di nuove infrastrutture, ma ha bisogno anche delle imprese e dei posti di lavoro che già ha. Sarebbe un paradosso perderli proprio mentre siamo impegnati a costruire il futuro della città”, conclude Paolillo.