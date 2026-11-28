Nella nota stampa l’associazione datoriale spiega che gli incassi sono in calo e Natale a rischio. Gli imprenditori raccontano le difficoltà: chiesti soluzioni e ristori; annunciato un approfondimento degli atti progettuali

Più della rabbia, alla riunione di giovedì scorso in Confartigianato ha colpito la delusione. Quella di imprenditori che hanno investito una vita nelle proprie attività e oggi si chiedono quanto ancora riusciranno a resistere. Da mesi segnalano problemi e propongono correzioni. Intanto i cantieri della BRT avanzano, i parcheggi scompaiono e raggiungere molte attività diventa sempre più difficile.

Con il Natale alle porte, cresce la preoccupazione di perdere anche le settimane commercialmente più importanti dell’anno. Il Comune ha comunicato di non accogliere le modifiche proposte da Confartigianato, una decisione che non condividiamo. Il 16 novembre, nell’unico incontro ufficiale con le associazioni di categoria, era stato promesso un nuovo confronto entro una settimana. Impegno rimasto senza seguito. Il confronto ha senso se le proposte vengono valutate nel merito e possono incidere sulle decisioni. Altrimenti resta una formalità, mentre i problemi delle imprese rimangono irrisolti. Una macelleria, un centro spedizioni, un bar, una caffetteria e un salone di parrucchiere. Attività diverse, in più quartieri, accomunate dalle difficoltà di lavorare con il nuovo assetto delle strade.

Pasquale Convertini ha una macelleria in via Dante: “Ho clienti che vengono da me da una vita, persone che conosco per nome e famiglie che ho visto crescere. Oggi tanti non riescono più a fermarsi e li sto perdendo, insieme agli incassi. Davanti alla mia macelleria hanno trovato spazio per una fermata e trenta metri di marciapiede rialzato, ma non per i clienti o per scaricare la carne in condizioni igieniche adeguate. Ricordo via Dante nei suoi anni migliori, piena di negozi, gente e vita. Era una delle strade commerciali più importanti di Taranto. Negli anni ha già perso tanto, ma ora rischia il colpo di grazia. Temo che diventi un deserto commerciale, una cattedrale nel deserto proprio di fronte alla nostra Concattedrale. Qualcuno ha pensato a come far passare gli autobus. Ma chi ha pensato a come far sopravvivere i nostri negozi? Non chiediamo favori. Chiediamo di non perdere una vita di sacrifici.”

Veronica Gasparo gestisce un centro spedizioni in corso Italia: “Corso Italia è una delle strade più belle e importanti della città. Guardate come la stanno trasformando: pensiline enormi, parcheggi cancellati, strutture ingombranti davanti alle attività. In alcuni tratti sembra una lunga banchina ferroviaria, più che un corso cittadino. Ma il problema non è soltanto estetico: è soprattutto funzionale. Gestisco un centro spedizioni. I corrieri devono potersi fermare per ritirare e consegnare i pacchi. Davanti alla mia porta hanno costruito una gigantesca pensilina BRT, ma ora i mezzi dove devono fermarsi per farmi lavorare? Mi parlano a voce di un’area di carico e scarico lontana in una strada laterale. Ma qualcuno si è chiesto come funziona realmente la mia attività? Ho investito anni di lavoro e risparmi in questi locali. Possibile che per migliorare il trasporto pubblico si debbano sacrificare la bellezza di corso Italia e le attività che lo tengono vivo? Chiedo soltanto di poter continuare a lavorare. È un diritto, non una cortesia.”

Daniele Catapano e Maurizio Falvo sono contitolari di un bar e di una caffetteria, rispettivamente in via Polibio e in via Lago d’Arvo: “Un bar vive anche di cinque minuti: un caffè prima del lavoro, una pausa veloce. Ma chi deve prendere un caffè non può girare venti minuti in cerca di parcheggio, magari a centinaia di metri di distanza. Tira dritto e va altrove. Così perdiamo clienti e incassi, mentre le spese continuano a correre. Noi questo problema lo viviamo due volte: in via Polibio e nella caffetteria di via Lago d’Arvo, dove abbiamo dovuto eliminare persino il dehors a causa della BRT. Perché proprio alcune attività devono pagare un prezzo così alto per un’infrastruttura che dovrebbe migliorare la vita di tutti? A noi sembra quasi un accanimento. Abbiamo investito anni di lavoro e sacrifici e abbiamo tredici dipendenti che contano su di noi. I nostri locali sono ancora aperti, ma togliere ai clienti la possibilità di fermarsi è come chiudergli la porta in faccia. Chiediamo di poter continuare a lavorare e a dare lavoro.”

Salvatore Labriola è titolare di un salone di parrucchiere con tre dipendenti in via Masaccio, ai Tamburi: “Qui ai Tamburi eravamo già in difficoltà prima della BRT. La crisi dell’ex Ilva, tanti lavoratori in cassa integrazione, famiglie con sempre meno soldi da spendere nelle attività del quartiere. Adesso la BRT rischia di darci il colpo di grazia. In via Masaccio la BRT interessa entrambe le carreggiate, stravolgendo completamente la strada. Gli incassi diminuiscono, i parcheggi spariscono e per i clienti raggiungerci diventa sempre più difficile. Ma perché prima di eliminare i parcheggi non hanno pensato a crearne altri? Qui ci sono aree inutilizzate che si potrebbero almeno valutare. Invece si decide senza confrontarsi davvero con chi in queste strade vive e lavora. E noi dobbiamo soltanto subirne le conseguenze. Ai Tamburi ci sentiamo abbandonati da anni. Basta guardarsi intorno, anche per vedere le condizioni di pulizia delle strade. Quando chiediamo attenzione e soluzioni sembriamo invisibili. Quando c’è da pagare tasse e tributi, invece, sanno sempre dove trovarci. Anche noi siamo cittadini di Taranto, abbiamo famiglie da mantenere e vogliamo continuare a vivere del nostro lavoro. È davvero chiedere troppo?”

Queste testimonianze descrivono difficoltà comuni a molte attività nelle strade interessate dalla BRT. Non si tratta soltanto di parcheggi, ma di accessibilità, sosta breve, carico e scarico e delle conseguenze del nuovo assetto stradale sull’economia dei quartieri. Se le modifiche proposte non sono realizzabili, chiediamo di conoscere le ragioni tecniche e le alternative valutate. La scelta di non intervenire appartiene all’Amministrazione, che dovrà assumersi la responsabilità delle proprie decisioni e delle possibili conseguenze sulle attività economiche. Confartigianato approfondirà anche gli atti del progetto BRT, dalle approvazioni alle successive modifiche, per comprendere come siano maturate le scelte, quale attenzione sia stata riservata alla viabilità, alla sosta e alle attività economiche e se esistano ancora margini per soluzioni correttive. Resta aperta la questione dei ristori. Confartigianato ha già chiesto contributi a fondo perduto e agevolazioni tributarie. Lo sportello attivato continuerà a documentare le difficoltà delle imprese, anche per valutare con professionisti competenti eventuali forme di tutela, comprese quelle legali. Non è giusto che le attività maggiormente penalizzate sostengano da sole il peso economico dei cantieri.

Gli operatori intendono restare uniti, rafforzare il coordinamento tra le diverse strade e proseguire le iniziative. Confartigianato continuerà ad affiancarli e a chiedere soluzioni concrete, senza mettere in discussione la necessità di migliorare il trasporto pubblico. La BRT entrerà in funzione, ma nel frattempo le imprese devono poter continuare a lavorare. Il futuro di Taranto si costruisce anche salvaguardando le attività economiche che danno lavoro e vita alle nostre strade.