Buoni libri e kit scolastici a 100 bambini, figli dei dipendenti di TP Italia

È il risultato della prima edizione de ‘La scuola dei tippini’, dedicata ai figli dei dipendenti

Per un centinaio di bambini e ragazzi, di Taranto e provincia, l’anno scolastico 2025/2026 comincia con un regalo e l’invito a continuare a dare il massimo per costruire il proprio futuro. Succede grazie all’iniziativa ‘La scuola dei tippini’ con la quale TP Italia sta consegnando attrezzatura scolastica e buoni libri ai figli dei dipendenti che hanno conseguito risultati di particolare rilievo lo scorso anno. Kit comprensivi di zaino, quaderni e astuccio completo per i più piccoli, alle prese col rientro sui banchi della scuola primaria; buoni libri (da utilizzare per testi scolastici ma anche per letture di proprio interesse) per i ragazzi delle scuole medie superiori; infine, per i ragazzi delle scuole medie inferiori, un buono libri e un globo magnetico, accompagnato da un messaggio di impegno per diventare cittadini responsabili e attenti, quanto mai attuale.

“Stiamo premiando – commenta Alessandro Ladiana, responsabile della Comunicazione interna di TP Italia – bambini e ragazzi che hanno presentato lo scorso giugno pagelle con risultati particolarmente brillanti. Sono figli dei nostri dipendenti, parte degli oltre mille bambini che sono nati a Taranto da quando TP Italia ha aperto qui la sua sede, venti anni fa. Per questo li consideriamo un po’ figli di questa azienda e abbiamo deciso di ribattezzarli simpaticamente ‘tippini’. Agli alunni delle scuole medie inferiori abbiamo deciso di donare un globo magnetico, affinchè possano riflettere su quanto sia importante prendersi cura del mondo di cui domani saranno protagonisti: si tratta di ragazzi in una fascia d’età molto particolare, ma anche molto attenta a queste tematiche”.

“Partecipiamo con entusiasmo a questa bellissima iniziativa di TP Italia, azienda che – ha detto il vicesindaco del Comune di Taranto e assessore alle Politiche giovanili Mattia Giorno – anche con questa iniziativa dimostra attenzione alle famiglie dei dipendenti e riconosce alle persone di Taranto una centralità nello sviluppo economico del territorio. Questa mattinata è l’ennesima dimostrazione dell’impegno di questa azienda per la crescita di Taranto; quando poi si investe in educazione, il messaggio è ancora più importante. Potremo dire di aver fatto un buon lavoro quando questi ragazzi, terminato lo studio, potranno scegliere liberamente se rimanere o meno qui e non si sentiranno costretti ad andare via per costruire il loro futuro”.

La prima consegna dei kit, dei buoni e dei globi si è tenuta questa mattina e continuerà per altri due giorni con appuntamenti pensati per celebrare l’impegno degli alunni e far vivere una piccola esperienza nell’azienda nella quale lavorano mamma o papà.