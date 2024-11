Camera di commercio Brindisi-Taranto: insediato il Comitato Imprenditoria femminile

Beatrice Lucarella è stata eletta presidente, mentre Maria Concetta Malorzo diventa vice presidente. Le componenti hanno già avviato la discussione sulle priorità per il 2025

Si è insediato presso la Camera di commercio di Brindisi-Taranto il Comitato per l’imprenditoria femminile, istituito con delibera della Giunta camerale. Questo organismo, attivo nello sviluppo locale, ha come obiettivo principale, sebbene non esclusivo, la promozione e il sostegno alla nascita e al consolidamento delle imprese femminili. Il Comitato opera nell’ambito delle competenze camerali, in conformità con i vari accordi nazionali siglati da Unioncamere.

Durante la riunione, le componenti hanno eletto all’unanimità Beatrice Lucarella, consigliera camerale, come Presidente. La vice presidenza è stata attribuita sempre all’unanimità all’imprenditrice Maria Malorzo.

“Con le colleghe del Comitato di Taranto e Brindisi, che ringrazio per la fiducia, abbiamo già messo al centro delle nostre attività temi cruciali per il futuro dei nostri territori: dal ruolo delle donne nell’economia all’importanza di politiche sociali che supportino realmente le donne – ha dichiarato la neo Presidente Lucarella – Le finalità del Comitato non riguardano solo i diritti, ma anche il PIL e la crescita economica. La valorizzazione della leadership femminile, la riduzione della disparità salariale, l’implementazione di buone pratiche aziendali per un ambiente di lavoro più equo, la transizione digitale e l’educazione finanziaria saranno al centro del nostro impegno”.

“Sono molto felice per questa elezione. È un incarico che mi onora e mi motiva a dare il massimo per rafforzare l’imprenditoria femminile, una componente fondamentale del nostro tessuto economico e sociale – ha commentato Malorzo – Il Comitato è un punto di riferimento nel promuovere e sostenere le donne che avviano attività imprenditoriali, creando opportunità di crescita, networking e formazione”.