Camera di Commercio: firmato il protocollo di collaborazione con l’APS Taranto 25

Il Presidente Cesareo: “Abbiamo messo in piedi un percorso di collaborazione per proseguire sui temi della ricerca e dello sviluppo e far si che il nostro territorio diventi un centro di eccellenza”

Firmato questa mattina nella Cittadella delle imprese di Taranto, di fronte agli Organi di informazione, il protocollo di collaborazione fra Camera di commercio di Brindisi – Taranto e Taranto 25, operativa sul territorio tarantino dal 2020 per il perseguimento di numerose e diverse finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il documento d’intesa è volto a realizzare attività congiunte nei campi dell’autoimprenditorialità, dello sviluppo e della valorizzazione di startup e di promozione del territorio come hub del BioTech – proseguendo la positiva esperienza già condotta insieme nei mesi scorsi con i Taranto Biotech Days – e del CleanTech.

“Questa città ha bisogno di elementi da emulare: ad esempio, fino a qualche anno fa Taranto era assente dai tavoli del BioTech. – Ha affermato il Presidente dell’Ente camerale, Vincenzo Cesareo – Abbiamo messo in piedi un percorso di collaborazione per proseguire sui temi della ricerca e dello sviluppo e far si che il nostro territorio diventi un centro di eccellenza, atteso che ciò che è avvenuto con l’ultimo evento proprio sul BioTech ha già testimoniato la possibilità che questo accada.

Abbiamo potuto apprezzare le qualità e le modalità operative di Taranto 25 nell’ambito della cultura, della scienza e della valorizzazione territoriale. Oggi vedo che c’è un movimento di venture capital e fondi di investimento cui si stanno affacciando numerose imprese pugliesi; è un modo diverso di concepire l’attività di impresa. È un modo che consentirà probabilmente alle nostre aziende di diventare maggiormente appetibili anche agli occhi dei nostri ragazzi, in modo che possano decidere di ritornare nella loro terra dopo le rispettive esperienze di studio e di lavoro. – Conclude Cesareo – E proprio il ritorno dei giovani, anche e soprattutto tramite la promozione dell’autoimprenditorialità è un ulteriore obiettivo dell’intesa stipulata oggi”.

“La Camera di commercio è la ‘casa’ delle imprese di tutti i settori economici del nostro territorio, aziende che qui trovano supporto e stimolo nei loro processi di crescita che, oggi più che mai, devono essere improntati all’insegna della sostenibilità e della resilienza. Tra gli oltre 70 soci di Taranto 25 ci sono tanti imprenditori “illuminati” che hanno deciso di fare rete nel nostro network con il mondo delle professioni e dell’associazionismo, per contribuire concretamente allo sviluppo della comunità che ospita le loro imprese. Per questo ci è sembrato naturale e imprescindibile avviare con la Camera di commercio una partnership, per la quale ringrazio il Presidente Vincenzo Cesareo, per la realizzazione futura di attività e iniziative a favore del nostro territorio». Così Fabio Tagarelli, Presidente di Taranto 25, presente alla conferenza stampa di sottoscrizione dell’intesa insieme ad Angelo Vozza, Presidente emerito e Fiorella Occhinegro, Segretario di Taranto 25 ed una importante delegazione dell’APS.