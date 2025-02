Il canile San Raphael torna alla famiglia Quaranta

Dopo quasi dieci anni di battaglia legale, la struttura è stata restituita ai legittimi proprietari: Piero e Raffaele

Dopo una lunga battaglia legale durata quasi dieci anni, il canile San Raphael di Taranto torna nelle mani dei legittimi proprietari, Piero e Raffaele Quaranta. La vicenda, iniziata nel 2015 con il sequestro della struttura, ha visto diversi passaggi processuali: dalla conferma del sequestro in primo grado, alla revoca dello stesso in Appello, fino al recente respingimento del ricorso presentato dal Comune di Taranto in Cassazione.

” Il San Raphael deve tornare ad essere il canile di dieci anni fa – dichiara con entusiasmo Piero Quaranta, che immagina già il futuro della struttura – un luogo pieno di vita, fruibile alla cittadinanza come aggregatore sociale tra i nostri amati animali, le istituzioni, le associazioni e i cittadini. La nostra visione di ricovero per i cani già all’epoca era all’avanguardia a livello nazionale”.

Un risultato, quello ottenuto dai Quaranta, che porta la firma dell’avvocato Salvatore Maggio, il cui operato viene pubblicamente elogiato dal proprietario del canile: “Devo ringraziare l’avvocato Maggio per la professionalità e la perseveranza dimostrata. È anche grazie al suo eccezionale lavoro se oggi possiamo tornare a prenderci cura del nostro canile”.