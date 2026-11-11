Caro energia, Federacciai: “Costi insostenibili”

Le principali aziende siderurgiche associate alla federazione, hanno già fermato o stanno progressivamente fermando la produzione. L’ aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas sta mettendo a rischio la competitività dell’intero comparto

Federacciai lancia l’ allarme in una nota. La siderurgia italiana è al momento la più penalizzata a livello europeo a causa degli attuali livelli di prezzo dell’ energia elettrica e del gas. Insostenibile – fanno sapere nella nota – proseguire l’attività produttiva per periodi prolungati.

Come riportato dal Corriere della Sera, “il10 novembre il prezzo dell’elettricità all’ingrosso in Italia ha raggiunto 293,86 euro al megawattora, circa il 27% in più rispetto alla media di ottobre, già elevata a 230,82 euro. Nel Nord, dove si concentra una parte importante della produzione siderurgica, il prezzo è salito a 310,16 euro. Anche il gas resta su livelli molto alti: il riferimento europeo Ttf si attesta intorno agli 82 euro al megawattora, dopo aver superato quota 104 euro in ottobre, sulla spinta delle tensioni legate alla guerra in Iran e delle ridotte scorte europee”.

Federacciai – informano – è già al lavoro per chiedere nei prossimi giorni un incontro con le organizzazioni sindacali Fiom, Fim e Uilm.