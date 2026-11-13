Castellaneta, arrestato un 58enne per droga

Sequestrati ingenti grammi di presunta cocaina

I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni del posto, ritenuto presunto responsabile di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno concentrato la propria attenzione su alcuni locali della casa, dove sono stati rinvenuti 36 grammi di cocaina, già suddivisa in 30 dosi e pronte, secondo l’ipotesi investigativa, per essere destinati alla cessione. All’esito della perquisizione è stato rinvenuto inoltre vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza, tra cui un bilancino elettronico.

I controlli sono poi proseguiti all’interno di un’autorimessa in uso esclusivo al 58enne, situata nei pressi della sua abitazione, dove i Carabinieri hanno effettuato un ulteriore rinvenimento. Nel locale erano custoditi altri 160 grammi di cocaina, suddivisi in cinque involucri di plastica e fogli di alluminio. Un quantitativo che, sommato a quello trovato nell’abitazione, ha portato il totale della sostanza stupefacente sequestrata a 196 grammi.

Al termine dell’attività, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente, del denaro contante rinvenuto nell’abitazione e considerato possibile provento dello spaccio, del bilancino elettronico e del materiale utilizzato per il confezionamento.