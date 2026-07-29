Castellaneta Marina: “Meriti rispetto”: il biglietto lasciato sul parabrezza emoziona il web

La considerazione di una passante, dopo aver assistito alla lite dei coniugi

Poche righe scritte con un pennarello rosso, una firma anonima e un messaggio capace di emozionare migliaia di persone. È diventato virale il biglietto lasciato sul parabrezza di un’auto parcheggiata sul lungomare di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, e successivamente condiviso nel gruppo Facebook “Rinascita Castellaneta Marina”, dove ha raccolto oltre 13mila reazioni.



Secondo quanto raccontato sui social, a scriverlo sarebbe stata una donna che aveva appena assistito a una scena che l’ha profondamente colpita. Un uomo avrebbe rimproverato con toni accesi la moglie mentre quest’ultima cercava di sistemare un parasole in spiaggia. Un episodio apparentemente ordinario, ma sufficiente a spingere la passante a compiere un gesto di vicinanza. Nel messaggio, rivolto direttamente alla donna, l’autrice la invita a non dimenticare il proprio valore, augurandole di trovare la forza di allontanarsi da chi la umilia e ricordandole di meritare rispetto. Nessuna firma, se non una semplice definizione: “una passante”.



Il biglietto ha rapidamente fatto il giro del web, diventando il simbolo di un gesto di solidarietà silenziosa e di un invito a non restare indifferenti di fronte a episodi di sopraffazione e violenza, anche quando si manifestano nelle forme più sottili della quotidianità