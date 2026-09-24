Cavalcaferrovia Croce, avviati i lavori di manutenzione

In questa prima fase le attività di cantiere riguardano la carreggiata nord, quella utilizzata per uscire dalla città di Taranto. Per consentire lo svolgimento dei lavori e, allo stesso tempo, contenere le ripercussioni sulla viabilità, il traffico viene convogliato interamente sulla carreggiata opposta

Avviati i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia Croce. Quest’ultima rappresenta uno dei nodi viari più importanti per l’accesso a Taranto dalla parte occidentale della provincia, oltre a costituire un collegamento strategico con le principali arterie extraurbane in direzione Bari e verso il versante ionico. L’intervento in corso punta al consolidamento strutturale dei piloni, affiancato da una serie di lavori finalizzati a innalzare i livelli di sicurezza della sede stradale.

Il progetto comprende, tra le altre opere, la sostituzione dei guardrail, il rinnovo delle barriere di protezione pedonale e la sistemazione dei marciapiedi, con l’obiettivo di rendere più sicuro e funzionale il transito lungo il cavalcaferrovia. In questa prima fase le attività di cantiere riguardano la carreggiata nord, quella utilizzata per uscire dalla città di Taranto. Per consentire lo svolgimento dei lavori e, allo stesso tempo, contenere le ripercussioni sulla viabilità, il traffico viene convogliato interamente sulla carreggiata opposta.

L’intervento può contare su un finanziamento di circa 6,2 milioni di euro, proveniente dai Fondi di Coesione 2014-2020 ed è affidato all’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Taranto. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro la fine del 2026. Il piano di riqualificazione, inoltre, non si fermerà al cavalcaferrovia. L’amministrazione ha infatti annunciato un successivo intervento sull’adiacente rondò, con l’obiettivo di proseguire il percorso di messa in sicurezza e riqualificazione dell’intera area.