C’ENTRIAMO IL PUNTO

Mentre il primo cittadino bacchetta gli organi di informazione critici, sceglie “contenitori” con i quali ravvisa maggiori affinità. Nel frattempo il dibattito non entusiasma ma sposta l’attenzione dai problemi reali, penalizzando quel confronto necessario

Il rapporto tra politica e informazione è da sempre materia delicata, attraversata da tensioni e squilibri. La vocazione del giornalismo, in effetti, non è quella di tendere all’armonia, ma di interrogare il potere, attraverso l’indagine, la critica, (talvolta anche feroce) e una necessaria attività di vigilanza.

Questo dettaglio non sempre viene compreso dagli amministratori che, da un lato, invocano la presenza della stampa (imprescindibile megafono elettorale), mentre dall’altro ne respingono la natura libera e poco avvezza alla servitù. E’ il caso del sindaco di Taranto, comprensibilmente avvilito dalla pioggia di critiche che, in maniera trasversale, ha accompagnato il suo ancora acerbo mandato.

Eppure, quelle stesse critiche possono rappresentare uno strumento utile di lettura dell’azione amministrativa, offrendo l’occasione per introdurre correttivi, riconsiderare alcune scelte o semplicemente ricondurre su terreni di distensione e confronto, parte fisiologica di un processo di trasparenza e verifica, a condizione che resti saldo il principio di autonomia e reciprocità dei ruoli.

Ed è proprio su questo terreno che si è consumato uno dei passaggi più discussi dell’ultima seduta del consiglio comunale, durante la quale il primo cittadino sembra abdicare a questo necessario dialogo con interlocutori accreditati, scegliendo invece agenti minori.

Il tema, però, non è soltanto la reprimenda rivolta agli organi di informazione, già raccontata da Cosmopolis. Il punto risiede altrove: mentre si richiama la stampa al senso di responsabilità, nel dibattito della massima assise cittadina trova spazio il riferimento a pagine social di stampo “satirico” e parodistico. Il sindaco, infatti, si rifà a “Ecoiastema Taranto”, che per sua natura si struttura su contenuti caricaturali, ponendo così una evidente sovrapposizione tra registri comunicativi differenti e aprendo una riflessione sulla distinzione necessaria tra il racconto giornalistico e altra cosa.

Se dunque il primo cittadino ritiene che parte della stampa contribuisca ad alimentare tensioni o narrazioni distorte, sorprende che nello stesso contesto istituzionale venga evocata “altra cosa” quale elemento del ragionamento politico.

Ma c’è un ulteriore elemento che merita attenzione: mentre il dibattito pubblico si polarizza su bacheche social e polemiche di dubbio gusto, la città continua a restare pericolosamente indietro rispetto ai problemi reali. La gestione amministrativa, le emergenze economiche e occupazionali, la questione ambientale, i servizi e la qualità della vita rischiano di scivolare sullo sfondo, sostituiti da una narrazione permanente fatta di schermaglie mediatiche e consenso immediato. Ed è forse questa la conseguenza più preoccupante: la distrazione collettiva dai temi sostanziali.

Se su certe bacheche, spesso caratterizzate da semplificazione estrema, registro disforme (ma di certo utili perchè in linea e compiacenti), riteniamo che “si centri il punto”, è probabile che davvero ci definiscano, il che lascerebbe ulteriori margini di riflessione sulle posture politiche. Mentre il rischio è, lo ribadiamo, penalizzare verifica e confronto costruttivo, precludendo quello scatto evolutivo di cui il nostro tessuto sociale ha bisogno, anche qui parecchio indietro.

Un certo imprimatur conferito a questi linguaggi finisce così per depotenziare, (non sarebbe la prima volta), l’idea stessa di leadership istituzionale, che dovrebbe invece mantenersi alta, distinta e pienamente riconoscibile, ma che finisce per appiattirsi in direzioni che ne riducono complessità e autorevolezza.

Malgrado ciò, questo retroterra ci appare spesso più lusinghiero e consolatorio, ci tiene al riparo dalla discussione su un piano di reale dialettica, asseconda e rafforza, contribuendo a rendere più digeribili alcune scelte e più simpatica l’immagine. Di certo la stampa può sbagliare, ma qualche volta, persino nella critica più aspra, può centrare il punto.