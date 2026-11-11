Centro diurno “Mesto Finotto”: raggiunta intesa per 27 lavoratori

Fp Cgil, Cisl Fp e Fisascat Cisl: “Individuata una misura di sostegno”

Un sostegno al reddito per 27 lavoratori. Martedì scorso, 10 novembre 2026, le organizzazioni sindacali e la cooperativa sociale “La Vela”, che gestisce il centro diurno per disabili “Peppino Mesto-Luana Finotto” ubicato a Taranto ed esattamente a Lama in via Carlo Magno, hanno raggiunto un’intesa per offrire un sostegno ai dipendenti della struttura. Che, in seguito a delle infiltrazioni d’acqua penetrate la scorsa settimana nel solaio, per motivi di sicurezza attuati per garantire l’incolumità delle operatrici e degli stessi utenti disabili, è stata provvisoriamente chiusa.

Il centro diurno,naturalmente – fanno sapere nella nota – non riaprirà sino a quando non saranno terminati i lavori di manutenzione straordinaria già avviati dal Comune di Taranto, proprietario dell’immobile. Per questa ragione, evidentemente, bisognava individuare una sorta di ammortizzatore sociale che offrisse, in questa delicata fase, un sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori.

In questo contesto, quindi – aggiungono – è stato definito il ricorso al Fis (Fondo integrazione salariale) richiesto, in maniera retroattiva, a partire dallo scorso 9 novembre e per le successive 8 settimane (ovvero quasi 2 mesi). Il relativo assegno, ricordano Alessio D’Alberto (Fp Cgil Taranto), Flavia Ciracì (Cisl Fp Taranto Brindisi) e Maria Scala Vinci (Fisascat Cisl Taranto Brindisi), coprirà l’80 per cento della retribuzione mensile. Inoltre, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno richiesto alla cooperativa “La Vela” di anticipare con proprie risorse il corrispettivo degli assegni previsto per i dipendenti affinché non subiscano eventuali ritardi attribuibili all’Inps “e di conseguenza – osservano i segretari di Fp Cgil, Cisl Fp e Fisascat Cisl – non abbiano delle difficoltà per onorare i rispettivi impegni personali e familiari”.

Dal canto suo, la cooperativa “La Vela” ha assunto l’impegno ad agire in questa direzione.

Infine, i segretari di Fp Cgil Taranto (D’Alberto), Cisl Fp Taranto Brindisi (Ciracì) e Fisascat Cisl Taranto Brindisi (Scala Vinci) – concludono -oltre che tutelare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, non nascondono “le nostre preoccupazioni per gli utenti disabili del centro diurno Peppino Mesto-Luana Finotto che, in seguito alla chiusura della struttura, sono purtroppo a casa. Il Comune di Taranto – concludono – deve far di tutto per accelerare i lavori in corso riaprendo, in breve tempo, la struttura di Lama affinché non venga compromesso il prezioso lavoro che, da anni, educatrici e operatori socio sanitari svolgono a beneficio di questi utenti”.