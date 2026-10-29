Chiusura area a caldo ex Ilva, Riondino: “Finalmente liberi”

Il commento arriva dopo la decisione della Cassazione sul fermo dell’area a caldo

L’attore e regista tarantino Michele Riondino, autore del film Palazzina Laf e direttore artistico del Concertone dell’uno maggio tarantino organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, ha condiviso su Facebook una foto dell’ex Ilva con impressa la scritta “Ilva is dead”.

Il post, scritto dopo la decisione della Cassazione che ha confermato lo stop all’area a caldo dello stabilimento siderurgico, è accompagnato da un semplice commento: “Taranto libera”. (Fonte Ansa Puglia)