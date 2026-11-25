Si è tenuto oggi il Consiglio Generale presso Palazzo Granafei-Nervegna, sala “Gino Strada”, a Brindisi. Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota

“Transizioni Industriali: futuro sostenibile, ambientale, sociale e lavorativo” è stato il tema del Consiglio Generale della Cisl Taranto Brindisi, riunito oggi presso Palazzo Granafei-Nervegna, sala “Gino Strada” via Duomo n. 20 a Brindisi.

“Per troppo tempo le province di Taranto e di Brindisi sono state valutate separatamente, anche quando le loro economie erano strettamente collegate. Le rispettive aree industriali, i porti, le infrastrutture energetiche, la rete logistica, il sistema della formazione e le competenze professionali costituiscono elementi di un unico sistema territoriale. Oggi questa integrazione non è più soltanto un’opportunità: è una necessità. L’asse territoriale deve diventare un sistema integrato di sviluppo, capace di mettere in relazione produzione industriale, infrastrutture, ricerca, formazione e occupazione aggiuntiva” ha sottolineato, tra l’altro, il segretario generale Antonio Baldassarre nella relazione introduttiva ai lavori.

“Questo territorio sub regionale, che ha ospitato per decenni processi produttivi industriali al servizio del Paese, sta affrontando trasformazioni profonde, destinate a modificarne radicalmente l’assetto economico, produttivo e sociale. Non si tratta di una normale alternanza di cicli economici, bensì di una trasformazione strutturale dei modelli industriali, energetici e produttivi già conosciuti e che coinvolge le grandi imprese, le filiere della manifattura, il sistema degli appalti, i servizi pubblici, il mercato del lavoro e la stessa organizzazione delle comunità cittadine” ha aggiunto.

“Non accetteremo che Taranto e Brindisi siano condannate a vivere una transizione permanente, nella quale si annunciano investimenti e riconversioni ma non si producono risposte certe per chi oggi rischia di perdere il lavoro. Come Cisl – ha concluso Baldassarre – contribuiremo a cambiare questa prospettiva, privilegiando il confronto, la contrattazione, la mobilitazione quando necessaria e con una proposta politica riconoscibile.”

La richiesta di “aprire un confronto stabile e urgente con la Regione, le parti sociali e il sistema delle imprese per costruire un Patto per il lavoro e lo sviluppo della Puglia, con una sede regionale stabile di confronto dove collegare ciò che emerge dai tavoli territoriali e con le politiche per gli investimenti, la formazione e il lavoro” è stato al centro dell’intervento di Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Puglia.

“A quel confronto possiamo portare nostre richieste precise, come un calendario per le principali vertenze e per gli investimenti strategici, con impegni su tempi, occupazione, sanità, welfare, salute e sicurezza; un raccordo tra i piani industriali ed i percorsi per il lavoro giovanile e femminile e, ancora, con formazione e tutele accessibili per i dipendenti diretti ma anche per chi lavora nei sistemi appalto e indotto. Non per ultimo serve la verifica periodica, condivisa e partecipata con le rappresentanze territoriali e regionali, dei risultati degli investimenti e dell’effettiva disponibilità dei servizi” ha, tra l’altro, sostenuto il segretario generale regionale.

“Vogliamo, insomma, aprire prospettive concrete, a chi è in attesa di conoscere il futuro del proprio posto di lavoro, opportunità per chi cerca la prima occupazione, servizi accessibili alle famiglie che sono nel bisogno. Ed è proprio su queste domande che il Libro Verde e il Patto sociale della nostra Confederazione può dare risposte anche in Puglia. Su tutto questo, insieme, vogliamo assumerci la nostra responsabilità, come abbiamo sempre fatto – ha concluso Antonio Castellucci – avendo la consapevolezza che serve una transizione anche sociale in particolare su questi territori e che nessuno deve essere lasciato indietro.”

Le attuali complessità del Paese“interpellano tutte le forze politiche e le rappresentanze sociali, a fronte anche di una crescita del Pil che si attesta ben al di sotto del l’1 per cento e della presenza di un grave debito pubblico. Serve, dunque, una politica che oltre alla contingenza, dettata dalla Legge finanziaria, guardi alla prospettiva dello sviluppo e della crescita economica, con azioni che la sorreggano concretamente, così come sostiene il Libro verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani, proposto dalla Cisl, che è un vero e proprio contributo al confronto per il futuro dell’Italia” ha sostenuto Angelo Marinelli segretario confederale nazionale Cisl, concludendo il dibattito.

“Il confronto sociale con il Governo ha, finora, prodotto risultati – ha proseguito il segretario nazionale – a partire dal fisco, con l’Irpef al 33% fino a 55 mila euro, la conferma della detassazione dei premi di risultato e quella sugli aumenti dei contratti nazionali; tuttavia riteniamo inaccettabile il taglio delle indicizzazioni delle pensioni su cui chiediamo un passo indietro.

La Cisl ha una valutazione molto articolata su come sta proseguendo il dibattito sulla Legge di Bilancio 2027 “ma noi vogliamo confrontarci fino all’ultimo con Governo e Parlamento per cambiarne in meglio i contenuti, senza proclamare scioperi preventivi. Il rientro dei 7mila tagli nella scuola è la prova che la caparbietà nel confrontarsi porta risultati; gli stessi che ci aspettiamo sul versante del Fondo per la sanità e non solo” ha annotato ancora Marinelli.

“Pensiamo che vadano scongiurate le polarizzazioni ideologiche e, anzi, che vada rilanciato il ruolo delle parti sociali; il Decreto Primo Maggio su salario giusto, incentivi occupazionali, rinnovi contrattuali e tutele, così come il Patto di San Martino sottoscritto tra le confederazioni maggiormente rappresentative con 13 associazioni datoriali per definire le regole della contrattazione collettiva, i criteri di rappresentatività sindacale e datoriale e le tutele salariali, possono costituire opportunità storica positiva” ha concluso il segretario nazionale.

In avvio dei lavori il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale; a seguire il segretario territoriale Vito Squicciarini ha evocato i temi dell’odierna Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mentre don Mimmo Roma Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni ha portato all’assemblea i saluti dell’Arcivescovo S.E. Mons. Giovanni Intini.

