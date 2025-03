Competenze digitali per tutti: partono i corsi gratuiti nel Tarantino

Dal 1° aprile al via i laboratori di formazione digitale in quattro comuni. Stage in startup per i primi 20 iscritti

Un’opportunità di formazione digitale gratuita si apre per i cittadini dei comuni dell’Ambito Territoriale Taranto 6. Dal 1° aprile partono i corsi di facilitazione digitale, con percorsi di apprendimento sia di livello base che avanzato, pensati per colmare il divario digitale e fornire competenze concrete per il mondo del lavoro.

L’iniziativa, che si svolgerà in quattro punti strategici del territorio (Grottaglie, San Giorgio Ionico, Pulsano e Carosino), offre un programma formativo completo che comprende la programmazione Java, l’animazione 3D, lo iconic e sviluppo grafico, il project management, la comunicazione sui social media, includendo anche corsi di inglese per il lavoro.

Un’opportunità particolarmente interessante è riservata ai primi 20 iscritti, che potranno accedere a uno stage presso startup innovative del territorio, mettendo immediatamente in pratica le competenze acquisite.

I corsi saranno coordinati dai facilitatori digitali senior Angelica Toritto e Giuseppe Sibilla, con il supporto delle Associazioni di Promozione Sociale Giga 2020 ed Eternia. “I punti di Facilitazione digitale non sono semplici aule di formazione – sottolineano i coordinatori – ma veri e propri laboratori di cittadinanza attiva dove si sperimenta concretamente l’inclusione sociale attraverso la tecnologia”. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione del capitale sociale del territorio, con l’obiettivo di promuovere un modello di sviluppo centrato sulla persona e le sue potenzialità.

Le sedi dei corsi sono distribuite strategicamente sul territorio: il Cyber Cafè Letterario di Grottaglie, il Centro Polivalente di San Giorgio Ionico, la Biblioteca Comunale di Pulsano e la Biblioteca Comunale di Carosino.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile rivolgersi direttamente ai Punti di Facilitazione Digitale, inviare una mail agli indirizzi eterniasim@gmail.com o giga2000sim@gmail.com, oppure contattare il numero 345 7865155.