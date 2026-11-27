Ottenuto il finanziamento da 4,2 milioni per il Comune di Taranto dalla Regione Puglia, comunica l’Ente civico nella nota stampa

Il progetto di riqualificazione di viale del Tramonto, che prevede la realizzazione di una spiaggia urbana, ha ottenuto un finanziamento di 4,2 milioni di euro dalla Regione Puglia.

Le risorse provengono dal “Programma Regionale Puglia FESR – FSE+ 2021-2027”, assegnate al Comune di Taranto per realizzare un intervento di profonda rigenerazione per il litorale della borgata cittadina. Oltre alla pista ciclabile che correrà lungo tutta l’arteria, il progetto prevede anche l’installazione di un punto per la riparazione delle biciclette, di due aree per il fitness e di nuovo arredo urbano, oltre alla piantumazione di nuove essenze arboree: “La valorizzazione di viale del Tramonto è un obiettivo sempre più concreto – ha spiegato il sindaco Piero Bitetti – con queste risorse potremo finalmente programmarla e realizzarla. Ma questa opportunità ci deve impegnare, come comunità, anche ad avere maggior rispetto per i beni pubblici: senza questa attenzione, infatti, qualsiasi intervento di riqualificazione diventa vano”.