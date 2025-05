Comune Taranto: “Commissione Elettorale in carica anche con il commissariamento”

Riportiamo integralmente la nota dell’ente tarantino

“In merito alla composizione della Commissione Elettorale Comunale deve essere precisato come, in base a quanto espressamente previsto dal Legislatore all’art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, “la Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio”.

In merito alla permanenza in carica della Commissione deve essere, ulteriormente, precisato come tale principio sia valido anche nel caso in cui sia intervenuto, medio tempore, il commissariamento dell’Ente.

A riguardo si segnala, difatti, come tale circostanza sia stata confermata e condivisa dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Taranto, in occasione del commissariamento dell’Ente intervenuto nel 2022, con un parere che ribadisce l’orientamento conforme espresso dal Ministero dell’Interno.”