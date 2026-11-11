Comune, Tavolo permanente per lo sviluppo: il Porto al centro della prossima seduta

Nella nota stampa l’Ente civico annuncia che il Tavolo permanente per lo sviluppo torna a riunirsi: al centro del confronto il ruolo strategico del porto e la definizione di nuove prospettive economiche, occupazionali e sociali per il capoluogo ionico

Tornerà presto a riunirsi il Tavolo permanente per lo sviluppo.

L’iniziativa, voluta dal sindaco Piero Bitetti e dall’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cosa, parte dalla necessità di tracciare una nuova prospettiva sociale, occupazionale ed economica per il territorio, alla luce del particolare momento storico che sta attraversando. Una prospettiva che vede il porto come infrastruttura cruciale, tema che sarà al centro di questo incontro.

Sono stati coinvolti in questo percorso la Regione Puglia, naturalmente l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e la Camera di Commercio di Taranto e Brindisi, oltre i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.