Conclave 2025: il cardinale Filoni, originario di Manduria, tra i papabili

È iniziato il 7 maggio il Conclave 2025, momento cruciale per la Chiesa cattolica chiamata a scegliere il successore di Papa Francesco. Dopo la prima fumata nera, segno che nessun candidato ha ancora raggiunto il quorum necessario, le votazioni riprenderanno nella giornata odierna sotto gli occhi attenti del mondo intero.

Tra i nomi più citati nei corridoi vaticani e nelle analisi degli esperti figura quello del cardinale Fernando Filoni, 79 anni, originario di Manduria, figura autorevole nella diplomazia della Santa Sede. La sua carriera si è intrecciata con i pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, facendo di lui uno dei cardinali più esperti e rispettati del Sacro Collegio.

Filoni è stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1970, dopo gli studi nei seminari di Nardò, Molfetta e Viterbo. Trasferitosi a Roma per perfezionare la sua formazione, ha conseguito lauree in diritto canonico, filosofia e giornalismo. Entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede nel 1981, ha prestato servizio in Sri Lanka, Iran, Brasile, Filippine e Hong Kong, affrontando missioni delicate in contesti geopolitici complessi.

Nunzio apostolico in Giordania e Iraq, Filoni ha vissuto anche momenti drammatici, come la guerra in Iraq, rimanendo al fianco della comunità cattolica locale. Nel 2007 Benedetto XVI lo ha nominato Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, una delle posizioni chiave nella macchina vaticana. Nel 2011 è diventato Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, ruolo confermato da Papa Francesco che, nel 2019, lo ha scelto come Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. È anche Gran Cancelliere emerito della Pontificia Università Urbaniana e membro di vari dicasteri vaticani.

La figura di Filoni spicca per equilibrio, preparazione e una lunga esperienza nei rapporti tra Chiesa e mondo, qualità preziose in un’epoca segnata da sfide globali, migrazioni, guerre e secolarizzazione.

Secondo gli esperti, proprio per la sua lunga esperienza internazionale e la profonda conoscenza del Vaticano, il cardinale Fernando Filoni incarna quelle qualità che oggi appaiono necessarie per guidare la Chiesa. La sua figura potrebbe rappresentare la figura capace di coniugare radicamento nella tradizione e capacità di lettura del mondo contemporaneo.



[Foto Vatican News]