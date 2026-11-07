Confapi Taranto commenta il “silenzio” sul saldo dei crediti dell’indotto

Ancora nessun riscontro dopo la lettera inviata da CONFAPI Taranto ai Commissari di Acciaierie d’Italia in A.S. per avere notizie certe sui tempi relativi al saldo di crediti maturati e scaduti delle aziende dell’indotto ex ILVA. Intanto, riguardo al tenore dell’istanza si respinge qualsiasi tipo di strumentalizzazione

“Comprendiamo tutto: la massima fiducia nel Governo; il perdurare di una situazione che diventa sempre più complicato gestire; l’estrema difficoltà che deve affrontare chi è chiamato a trovare vie d’uscita; le innumerevoli ed indifferibili esigenze di una platea di creditori a cui è complesso dover far fronte; la mancanza di quel tempo necessario per individuare soluzioni in grado di chiudere una partita aperta da anni. Insomma, comprendiamo tutto, ma ciò che ci sfugge è il significato di un silenzio che sta rendendo sempre più sfibrante la nostra attesa.” Così il presidente di CONFAPI Taranto, ing. Fabio Greco, dà voce a quelle aziende che ancora oggi stanno aspettando un segnale dai Commissari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria riguardo al saldo delle prestazioni già eseguite. Un segnale che, nonostante le più o meno recenti rassicurazioni e indicazioni lasciassero presumere il contrario, tarda ad arrivare.

“Giorni fa -dichiara il presidente- abbiamo inviato una missiva ai Commissari chiedendo un riscontro che potesse, cito testualmente, “tradurre in azioni concrete gli impegni assunti nel corso della riunione del 20 ottobre 2026, consentendo a questa Associazione di fornire finalmente alle imprese rappresentate indicazioni chiare e certe”.

“Sarebbe stato auspicabile ricevere in tempi brevi delle risposte capaci di far intuire quale percorso, prioritariamente improntato alla legalità, alla correttezza e alla trasparenza, si intende percorrere a salvaguardia delle imprese. La nostra è una richiesta avanzata solo ed esclusivamente nell’interesse di aziende ormai allo stremo che chiedono di conoscere quale sarà il loro destino. Su questo si deve essere chiari perché le aziende si ritrovano a pagare mensilmente oneri finanziari, stipendi, fornitori. Tutto questo implica che con il mancato pagamento, da una parte, e l’assenza di commesse, dall’altra, la strada per andare avanti diventa non percorribile.”

Nonostante da quel 20 ottobre 2026 siano passate oltre due settimane senza riscontri, CONFAPI Taranto continua a manifestare la propria disponibilità a collaborare per trovare una via d’uscita o per assumere iniziative che mettano in sicurezza il tessuto economico del territorio. In ogni caso, il presidente dell’Associazione datoriale intende effettuare una precisazione: “A margine di quanto illustrato, si vuole chiarire che non accettiamo di veder strumentalizzata la nostra istanza attraverso interpretazioni che sembrano mirate ad esasperare i toni ed il reale contenuto della stessa. Sappiamo tutti che a fronte del mancato pagamento dei crediti maturati e scaduti molte imprese saranno costrette a licenziare il personale, a chiudere, a fallire e ad affrontare percorsi che porteranno gli amministratori delle stesse a valutare tutti gli strumenti di natura giudiziaria atti alla tutela dei propri diritti e posizioni. Ignorare che questa possa essere, purtroppo, una delle conseguenze più plausibili, meravigliarsi che possa accadere anche questo… significa solo una cosa: non avere un’esatta percezione della realtà che ci circonda.” conclude Greco.