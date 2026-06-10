Confapi Taranto: “Servono collegamenti rapidi e connessioni reali”

“Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Non è una rivendicazione corporativa, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione degli imminenti Giochi del Mediterraneo”

“L’open day tenuto una settimana fa presso l’Aeroporto di Taranto-Grottaglie ha svelato a che punto sono i lavori per far sì che l’infrastruttura sia finalmente pronta e, dopo la pista di rullaggio, l’ampliamento del piazzale di sosta degli arei, possa contare al più presto su un Terminal passeggeri all’altezza degli standard nazionali.” Lo affermano in una nota i rappresentati di Confapi Taranto.

“Si tratta di un passo importante, frutto di investimenti significativi — gli ultimi pari a 9 milioni di euro — che vanno incontro all’obiettivo che la città e la sua provincia vogliono perseguire: Taranto deve essere più connessa con il resto del Paese. Anche perché oggi, nonostante le promesse secondo cui per l’operatività dello scalo non manca molto, dobbiamo dirlo con estrema chiarezza: un Aeroporto senza voli di linea per passeggeri resta un simbolo incompiuto. – Sottolineano – Del resto, un territorio che, come il nostro, continua a essere isolato rischia di vedere compromesse le proprie possibilità di sviluppo. E Taranto, alle prese con vertenze irrisolte, la cui complessità aumenta la preoccupazione per il futuro, non può permetterselo.

Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Le imprese lo chiedono da anni: collegamenti rapidi, certi, competitivi. Non è una rivendicazione corporativa, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione degli imminenti Giochi del Mediterraneo.

Per questo Confapi Taranto ritiene indispensabile che siano stanziati ulteriori fondi per far decollare gli aerei e che le risorse già impiegate per l’aeroporto non restino un esercizio di stile o, peggio, uno spreco di denaro pubblico. – Affermano – Un’infrastruttura rinnovata deve essere messa in condizione di operare. Subito.

Oltre a quello già profuso, serve un impegno ulteriore, continuo, concreto e coordinato: da parte della Regione e di Aeroporti di Puglia per definire un piano operativo credibile e duraturo; da parte del Governo per sostenere la strategia nazionale sulle aree industriali e portuali; da parte del territorio che deve pretendere ciò che altrove è normale, vale a dire la ‘accessibilità’. – Si legge nella nota – Taranto ha già pagato abbastanza per ritardi di cui non può essere ritenuta ‘colpevole’.

Oggi abbiamo un Aeroporto praticamente pronto per l’utilizzo, un porto strategico, un tessuto produttivo che vuole crescere. Mancano solo un ultimo sforzo e i fondi necessari per far funzionare ciò che è stato costruito. – Concludono – Confapi Taranto continuerà a chiedere, con determinazione e responsabilità, che lo scalo aeroportuale di Grottaglie diventi finalmente ciò che deve essere: un’opportunità sfruttata, non un’occasione mancata.”