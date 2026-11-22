Il segretario generale Fabio Paolillo: “Non vogliamo un’altra grande industria da cui dipendere, ma migliaia di imprese da far crescere. Le bonifiche e la ricostruzione economica di Taranto diventino una priorità strategica nazionale”

La grande industria ad alto impatto ambientale non è ancora uscita dalla porta che qualcuno prova già a farcela rientrare dalla finestra, mentre il resto dell’economia attende le condizioni per crescere. È la riflessione di Fabio Paolillo, segretario generale provinciale di Confartigianato Taranto, che interviene sul futuro industriale ed economico della città, esprimendo la contrarietà dell’associazione ai progetti di nuovi rigassificatori e al ritorno del gigantismo siderurgico.

Al centro del dibattito ci sono l’ipotesi di una nave rigassificatrice per alimentare gli impianti DRI e il progetto di un rigassificatore a terra da 12 miliardi di metri cubi annui, attualmente in valutazione ambientale. Paolillo si interroga sui posti di lavoro stabili che queste infrastrutture potrebbero garantire rispetto ai rischi per i cittadini e ai vincoli per il porto e la costa. “Non tutto ciò che è strategico per il Paese lo è per Taranto. Lo abbiamo imparato sulla nostra pelle”. Il segretario generale di Confartigianato apprezza il NO espresso da Comune e Provincia al progetto a terra e quello del Comune alla nave rigassificatrice, ma ritiene necessaria un’azione istituzionale ancora più incisiva per scongiurare entrambe le ipotesi. Chiede inoltre alla Regione di assumere una posizione altrettanto netta e al Governo di individuare soluzioni alternative, richiamando anche la situazione di Lido Azzurro, dove mancano ancora servizi essenziali.

La posizione di Confartigianato è chiara anche sul futuro della siderurgia. Prima di discutere come e quanto acciaio produrre, sostiene Paolillo, dovrebbero essere i tarantini a decidere se continuare a farlo. Solo successivamente si potrebbe ragionare su una siderurgia profondamente diversa, più piccola e compatibile con salute, ambiente e altre attività economiche. “Non è Taranto che deve adeguarsi alle esigenze della siderurgia, ma l’eventuale nuova siderurgia alle esigenze di Taranto”. Paolillo richiama anche le dimensioni previste per gli impianti DRI nelle ipotesi progettuali del 2025, che raggiungerebbero circa 140 metri di altezza, ben più degli altiforni. Da qui l’invito a distribuire più equamente nel Paese gli insediamenti ad alto impatto ambientale e paesaggistico, considerando il carico già sostenuto dal territorio tarantino. La città, sottolinea, ha bisogno di nuovi investimenti industriali, ma compatibili con l’ambiente e capaci di diversificare l’economia.

A sostegno di questa necessità, il segretario generale di Confartigianato mette a confronto i dati del Tarantino con quelli del Leccese. Secondo l’Osservatorio regionale su base Istat 2025, la disoccupazione è al 17,1% nel Tarantino contro il 10,2% nel Leccese, mentre il tasso di occupazione nella fascia 15-64 anni è rispettivamente del 39,7% e del 53,9%. Anche sul fronte dell’artigianato emergono differenze: secondo una ricerca Confartigianato su dati InfoCamere 2025, nel Tarantino risultano 13,6 imprese artigiane attive ogni mille abitanti, contro le 22,3 del Leccese. Raggiungendo la stessa densità, il territorio tarantino potrebbe teoricamente contare quasi 4.800 imprese artigiane in più. “Parliamo di occupazione vera”.

Per questo le piccole e medie imprese dovrebbero diventare il fulcro della politica economica, puntando su turismo, enogastronomia, commercio, cantieristica navale, nautica, pesca, mitilicoltura, manifattura, logistica, servizi e innovazione. Un ruolo centrale, nella proposta di Paolillo, spetta anche alle bonifiche, dentro e fuori il sito siderurgico. L’obiettivo dovrebbe essere quello di realizzare una delle più grandi operazioni di risanamento e riconversione produttiva d’Europa, creando occupazione per anni, qualificando lavoratori e imprese locali e recuperando aree da destinare a nuove attività. Per questo viene chiesto allo Stato di finanziare un programma straordinario e pluriennale, ferme restando le responsabilità di chi ha inquinato.

Sul futuro degli impianti, Paolillo ritiene che debba essere recuperato soltanto ciò che risulterà utile e compatibile. Il resto dovrà essere messo in sicurezza, smontato e rimosso, ciminiere comprese. Il segretario generale propone di iniziare simbolicamente da quella che domina via Orsini, restituendo anche un segnale di riscatto al quartiere Tamburi: “Se produrre acciaio a Taranto è stato di interesse strategico nazionale, oggi deve esserlo risanarla e ricostruirne l’economia. Non possiamo essere strategici soltanto quando facciamo comodo”. Lo Stato, aggiunge, dovrebbe restituire al territorio, in opportunità di sviluppo, almeno una parte di quanto ha dato al Paese.

Ma anche la città deve fare la propria parte. Secondo Paolillo, le potenzialità inespresse non possono più essere considerate un motivo di vanto. Non tutti i ritardi, infatti, possono essere attribuiti alla fabbrica: restano questioni irrisolte in materia di urbanistica, commercio, aree produttive e Piano delle coste. Confartigianato Taranto chiede quindi a Governo, Regione e Comune un piano di sviluppo indipendente dalle sorti dell’acciaieria, con interventi coordinati e un’accelerazione nell’utilizzo delle risorse, a partire dal Just Transition Fund. La proposta prevede anche verifiche pubbliche semestrali sugli investimenti realizzati, sulle nuove imprese e sui posti di lavoro creati. L’associazione si dichiara disponibile a contribuire con proposte e competenze.

Infine, Paolillo sottolinea che anche un’eventuale prosecuzione della produzione di acciaio, tra ridimensionamento e nuove tecnologie, difficilmente consentirebbe di mantenere i livelli occupazionali del passato. La tutela del reddito dei lavoratori diretti e dell’indotto resta doverosa, ma non può diventare l’unica politica occupazionale. Servono incentivi alle assunzioni, diversificazione dell’indotto e formazione concretamente finalizzata al lavoro.

L’appello conclusivo è rivolto alla politica, chiamata ad avere il coraggio delle scelte, e alla comunità, invitata a mettere in campo idee e competenze, favorendo anche il rinnovamento della classe dirigente. Il messaggio di Confartigianato è netto: “Taranto non ha bisogno di trovare un’altra grande industria dalla quale dipendere. Ha bisogno di smettere di dipendere”. La città, conclude Paolillo, ha già dato. Ora deve poter rinascere e scegliere il proprio destino.