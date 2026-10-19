Continuità operativa degli impianti strategici, la Camera avvia l’esame del decreto

Il disegno di legge di conversione, già approvato dal Senato, sarà al centro della discussione generale convocata per lunedì 19 ottobre alle ore 11
La Camera dei deputati è convocata lunedì 19 ottobre, alle ore 11, per la discussione generale di cinque provvedimenti che riguardano la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, il patrocinio legale per le vittime di infortuni sul lavoro, la cittadinanza, il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici e la tutela degli orfani di crimini domestici.
All’ordine del giorno figura il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, già approvato dal Senato (C. 3131).
In discussione anche la proposta di modifica dell’articolo 76 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dai quali derivino totale inabilità o decesso (C. 2904).