Cosimo Damiano Fonseca, la bellezza della cultura

di Angelo Nasuto

Si è spento nella sua Massafra l’insigne prelato. Mai dato seguito alla volontà di donare più di 40 mila volumi alla comunità locale. Un’onta che la prossima Amministrazione dovrà risolvere

Massafra perde una uomo di grande cultura, oltre che una figura importante di livello nell’ambito religioso e accademico. Stamattina all’età di 93 anni si è spento don Cosimo Damiano Fonseca, insigne professore e professore Accademico dei Lincei e punto di riferimento della cultura meridionale.

Fonseca è stato un profondo studioso medievalista tra i più noti e apprezzati, ricoprendo nella sua vita numerosi e importantissimi incarichi. Ordinato sacerdote nel 1954, nel 1956 conseguì il dottorato in teologia, conseguendo poi nel 1961 il dottorato, per gli studi storici, alla Cattolica di Milano, dove fu assistente di Cinzio Violante e poi docente di storia medievale. Successivamente insegnò storia medievale nelle università della sua regione: prima a Lecce, dove fu, per nove anni, preside della facoltà di lettere e filosofia e poi a Bari. Qui insegnò anche storia del cristianesimo e poi ancora fu fondatore e primo rettore dell’Università della Basilicata.

È stato per lungo tempo vicepresidente della Conferenza dei rettori delle università italiane e membro del Cun, il Consiglio universitario nazionale. Tra i numerosissimi incarichi ricevuti nella sua prestigiosa carriera, è stato membro direttivo dell’Enciclopedia federiciana e collaboratore dell’Enciclopedia italiana. Ha fondato numerosi istituti culturali, tra cui l’Istituto internazionale di Studi federiciani del Cnr, mentre nel 1993, a Taranto, ha fondato il Centro studi melitensi.

Anche nella sua città Massafra ha rivestito importanti incarichi, come presidente del Cuj, il Consorzio universitario jonico, e come coordinatore del Comitato per il riconoscimento della Città vecchia come Patrimonio Unesco. Moltissime furono le sue pubblicazioni, che sono un punto di riferimento per la storiografia italiana. Da sempre è stato residente a Massafra e membro molto attivo della diocesi di Castellaneta, dove è stato tra i promotori degli studi della tanto amata civiltà rupestre, per la quale ha promosso studi e seminari, tesi alla conoscenza e alla valorizzazione di questo patrimonio culturale, meridionale e soprattutto regionale. I funerali saranno celebrati, domani 11 marzo alle 16, nella chiesa di San Lorenzo, a Massafra.

Nella Tebaide, oltre ad aver tramandato un grande lascito in termini di memoria storica e cultura, qualche anno fa aveva promosso una convenzione con il Comune di Massafra per la costituzione di una grande biblioteca composta dai suoi tanti volumi. Tutto ciò per dotare la sua città di una grande eredità come patrimonio culturale assolutamente inestimabile e degno di nota. Ma a questo accordo, firmato qualche anno fa, nonostante alcuni finanziamenti, non è stato mai dato un seguito concreto: nessun lavoro ultimo è stato eseguito per dare sistemazione ad un patrimonio di circa 40 mila volumi.

L’idea iniziale fu quella di trovare spazio nel Palazzo della Cultura ma là nulla è stato fatto. Ma è mai possibile che si metterebbe a rischio la volontà del compianto don Cosimo, il quale tempo fa espresse un pensiero profondo sulla realtà odierna: “io non intendo valere nessuna grande pretesa sulla mia donazione, ma almeno ci tengo che ci sia una sorta di vigilanza scientifica affinché venga tutto ciò ben utilizzato, così quando finirà questa sarabanda di diavolerie tecnologiche e informatiche si possa tornare al piacere di consultare la carta stampata”.

Il prelato ci teneva molto ed allora ci sembra giusto che il prossimo sindaco, eletto fra qualche mese, assuma l’iniziativa di costituire finalmente un luogo unico per l’accoglienza di questo patrimonio librario straordinario, che possa essere fruibile alla collettività. E finirà il travaglio della società di oggi, bisognosa di avere tutto e subito in maniera frenetica, senza una riflessione accurata e approfondita.