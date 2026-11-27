Vertice in Regione tra Confapi Taranto e l’assessore Paolicelli. Sul tavolo gli aiuti alle imprese, le compensazioni per la perdita produttiva e la lotta all’abusivismo

La crisi della mitilicoltura tarantina. É stato questo il tema al centro dell’incontro svoltosi nella giornata di mercoledì, 25 novembre, presso la Regione Puglia tra una delegazione di Confapi Taranto, guidata dal direttore del Centro Studi, Massimo Zito, il consigliere regionale Renato Perrini e l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli.

Nel corso di quello che si è rivelato un confronto molto proficuo, si è discusso delle risorse per i bandi di sostegno al comparto, delle misure per compensare la perdita di produzione causata dalla moria del seme e del ripristino della legalità nel settore.

L’appuntamento di mercoledì è il punto d’arrivo di un percorso avviato a ottobre, quando il consigliere regionale Perrini, vicepresidente del Consiglio regionale, ha incontrato i mitilicoltori tarantini nella sede di Confapi per valutare soluzioni in grado di fronteggiare i gravissimi problemi causati dalla moria di gran parte del seme, appena verificatasi, che rischia di compromettere la produzione della cozza nera tarantina per i prossimi 18 mesi.

Raccolte le istanze degli operatori, il consigliere Perrini se ne è fatto portavoce nelle commissioni competenti, sollecitando lo stanziamento delle risorse necessarie alla pubblicazione dei bandi per il comparto. L’incontro con l’assessore Paolicelli ha permesso di verificare la disponibilità di queste risorse e di affrontare due questioni decisive per il futuro delle imprese: l’individuazione di ulteriori misure per compensare la mancata produzione del prossimo anno, conseguenza della moria del seme registrata nel 2026; assicurare il recupero della legalità nel comparto.

A tal proposito, va evidenziato che i mitilicoltori onesti e in regola subiscono una concorrenza sleale che li espone a gravi difficoltà economiche: da un lato chi coltiva le cozze abusivamente, dall’altro la presenza, su alcune piattaforme di distribuzione, di prodotto di provenienza estera, spacciato per locale, o abusiva.

Dopo aver scongiurato il tentativo di immettere nel Mar Piccolo seme di cozze proveniente dalla Grecia, occorre ora una politica industriale capace di riunire le cooperative e di rafforzarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali. In questa direzione, nel corso dell’incontro si è discusso delle premialità che i bandi riconosceranno alle cooperative che si presenteranno in forma associata. Che è poi lo stesso obiettivo dell’iniziativa con cui i mitilicoltori aderenti a Confapi stanno costituendo una rete d’imprese mitilicole.

“Ringraziamo il consigliere Perrini per aver favorito questo momento di programmazione e l’assessore Paolicelli per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso il comparto.” – Ha dichiarato a margine dell’incontro Massimo Zito, direttore del Centro Studi di Confapi Taranto. “Quando Consiglio e Giunta regionale lavorano insieme sulle esigenze concrete delle imprese, i risultati arrivano. Ora auspichiamo che il Comune di Taranto convochi quanto prima le associazioni di categoria della mitilicoltura, per redigere in modo condiviso il nuovo disciplinare sulla produzione di molluschi a Taranto”.