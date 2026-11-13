Crisi Kyma Ambiente, Casartigiani: “43 milioni di debiti e Tari insostenibile, imprese penalizzate”

Il segretario generale provinciale Castronuovo interviene sulla situazione relativa l’ex Amiu, chiedendo risposte e un piano di risanamento: “Pronte iniziative di protesta”

Casartigiani Taranto denuncia il rischio concreto delle conseguenze di anni di inefficienze e criticità gestionali di Kyma Ambiente. La grave situazione economico-finanziaria della municipalizzata dell’igiene urbana del Comune di Taranto desta fortissima preoccupazione nel sistema delle imprese artigiane, commerciali e produttive della città. L’associazione datoriale teme che le conseguenze possano ricadere, ancora una volta, sulle imprese e sui cittadini, già gravati da una pressione fiscale particolarmente elevata. Nello specifico, un indebitamento di circa 43 milioni di euro, le difficoltà nella raccolta dei rifiuti, le incertezze sul futuro occupazionale dei lavoratori e le criticità gestionali rappresentano un quadro che non può più essere affrontato come una questione esclusivamente societaria o amministrativa.

A rendere la situazione ancora più grave è il costo della TARI, che colloca Taranto tra i capoluoghi italiani con le tariffe più elevate, nonostante le difficoltà e i disservizi che continuano a caratterizzare la gestione dei rifiuti. A questo si aggiungono le numerose problematiche segnalate dalle attività economiche nella gestione del tributo: richieste di pagamento apparentemente duplicate sugli stessi immobili, avvisi di accertamento non coerenti con le effettive superfici tassabili, posizioni non aggiornate e cartelle che necessitano di verifiche e rettifiche.

Una situazione che impone una verifica approfondita dell’intero sistema di gestione e riscossione della TARI, affinché siano garantite equità fiscale, trasparenza e correttezza nei confronti dei contribuenti: “Le imprese tarantine – dichiara Stefano Castronuovo, Segretario provinciale di Casartigiani Taranto, sono stanche di pagare il prezzo delle inefficienze accumulate negli anni. Parliamo di imprenditori che ogni mattina alzano le saracinesche, producono, investono, creano occupazione e pagano regolarmente tasse e tributi. Non è più tollerabile che, a fronte di una TARI tra le più elevate d’Italia, debbano subire servizi inadeguati, rifiuti non raccolti e continue difficoltà amministrative. Il problema non riguarda soltanto i conti di Kyma Ambiente, ma il futuro economico della nostra città. Taranto sta già vivendo una delle fasi più difficili della propria storia, con la crisi dell’ex ILVA, le difficoltà dell’indotto, la progressiva contrazione delle attività produttive e un preoccupante impoverimento del tessuto economico e sociale. In questo contesto, continuare a imporre costi elevatissimi alle imprese senza garantire servizi adeguati significa mettere ulteriormente a rischio la sopravvivenza di tante attività”.

Casartigiani sottolinea inoltre la necessità di tutelare i lavoratori di Kyma Ambiente, che non devono pagare le conseguenze delle difficoltà economiche e gestionali della società, garantendo al contempo la continuità e l’efficienza di un servizio pubblico essenziale: “Chiediamo al sindaco Piero Bitetti e all’amministrazione comunale la convocazione immediata di un tavolo istituzionale con tutte le associazioni datoriali e di rappresentanza delle imprese. Vogliamo conoscere la reale situazione debitoria della società, le cause che hanno determinato questa crisi e soprattutto il piano che il Comune intende mettere in campo per il risanamento, la tutela occupazionale e il ripristino di un servizio efficiente”. Per Casartigiani è indispensabile che il confronto affronti anche la questione della pressione tributaria sulle attività economiche, attraverso una revisione dei costi del servizio, una verifica delle tariffe applicate alle utenze non domestiche e la risoluzione delle anomalie segnalate nelle richieste di pagamento.

Casartigiani chiede pertanto all’amministrazione comunale impegni precisi: un piano di risanamento economico-finanziario con tempi certi, la continuità del servizio e la tutela dei lavoratori, il miglioramento della raccolta dei rifiuti, una verifica straordinaria della gestione TARI e misure concrete per ridurre il peso fiscale sulle attività produttive: “Lo diciamo con estrema chiarezza: se l’amministrazione comunale non convocherà tempestivamente le rappresentanze delle imprese e non fornirà risposte concrete, Casartigiani è pronta a promuovere importanti iniziative di mobilitazione e protesta, coinvolgendo il sistema produttivo cittadino. Non resteremo spettatori silenziosi di una situazione che rischia di compromettere ulteriormente la tenuta economica e sociale di Taranto”.