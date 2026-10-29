Crisi Kyma Ambiente, Confartigianato: “Forte preoccupazione”

Richiesto incontro urgente al sindaco con le associazioni di categoria. Le imprese sostengono una TARI onerosa e temono le conseguenze della crisi

“La crisi di Kyma Ambiente ha raggiunto una gravità che non consente più di lasciare cittadini e imprese nell’incertezza. Secondo i dati emersi dal progetto di bilancio 2025, la società interamente partecipata dal Comune di Taranto presenta oltre 43 milioni di euro di debiti, perdite per quasi 13 milioni e un patrimonio netto fortemente negativo”.

“L’amministratore unico – fanno sapere nella nota ha formalizzato la decisione di avviare il percorso per accedere agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa. Si avvicinano inoltre passaggi decisivi per il futuro aziendale, anche alla luce della scadenza dell’attuale affidamento del servizio, prevista per il 31 dicembre 2026. Di fronte a una situazione di queste dimensioni, il mondo produttivo continua tuttavia a conoscere quanto accade attraverso la stampa, senza disporre di un quadro organico delle prospettive e delle possibili conseguenze”.



“Le imprese – aggiungono – non sono semplici spettatrici di questa vicenda. Per migliaia di attività artigianali, commerciali e produttive la TARI rappresenta uno dei tributi annuali più onerosi, che si aggiunge a quanto gli stessi imprenditori già pagano come cittadini. Sono contribuenti e utenti del servizio, tenuti a rispettare precisi obblighi di conferimento dei rifiuti. La regolarità della raccolta, la pulizia delle strade e la qualità dell’ambiente urbano incidono sul lavoro quotidiano, sull’attrattività delle aree commerciali e sulle condizioni nelle quali si fa impresa. Conoscere il futuro del servizio è dunque un’esigenza economica concreta, oltre che una legittima pretesa di chi contribuisce a finanziarlo, soprattutto quando, a fronte dei costi sostenuti, i risultati non sono sempre all’altezza delle aspettative”.

“A questa situazione – sottolineano – si aggiunge ora l’incognita sulle conseguenze economiche della crisi. Chi pagherà il conto di tutto questo? Quali risorse saranno necessarie per affrontare la crisi e garantire il servizio? Quali costi comporteranno le possibili soluzioni e quali conseguenze potrebbero derivarne per il bilancio comunale e per la TARI? Non diamo per scontato che i debiti aziendali ricadano sui contribuenti, ma chiediamo di conoscere preventivamente gli eventuali oneri e le coperture previste”.

“Siamo consapevoli che la crisi di Kyma Ambiente non nasce con l’attuale amministrazione comunale, ma affonda le sue radici in criticità accumulate negli anni. Il sindaco Bitetti si trova oggi ad affrontare una situazione particolarmente complessa, che richiede scelte difficili e una piena assunzione di responsabilità. Proprio per questo è ancora più importante un confronto aperto e responsabile con le rappresentanze economiche della città. La tutela dell’occupazione, la continuità del servizio e la sostenibilità dei costi devono trovare risposta in una soluzione complessiva, capace di offrire prospettive concrete non soltanto alla società, ma all’intera comunità”.



“Chiediamo pertanto al sindaco Piero Bitetti e agli assessori competenti – concludono – di convocare con la massima urgenza un incontro con le associazioni di categoria, alla presenza dei vertici aziendali e dei responsabili comunali interessati. Un confronto approfondito e documentato, nel quale siano illustrate la reale situazione economica e patrimoniale, le cause della crisi, le procedure intraprese, le alternative concretamente percorribili e le relative scadenze. Vogliamo soprattutto conoscere quali garanzie saranno assicurate sulla qualità e sulla continuità del servizio, quali risorse richiederanno le diverse soluzioni e quali eventuali ricadute economiche potrebbero interessare imprese e contribuenti. Il confronto deve avvenire prima delle decisioni fondamentali e prevedere aggiornamenti sugli sviluppi successivi.



“Taranto sta già affrontando difficoltà economiche e occupazionali enormi e ha bisogno di concentrare ogni energia sulla ripresa. Non possiamo permetterci che un servizio pubblico essenziale diventi un ulteriore fattore di incertezza per chi vive, lavora e investe in questa città.

Il Comune ha la responsabilità di affrontare la crisi di Kyma Ambiente e di garantire il futuro del servizio. Ma ha anche il dovere di spiegare a imprese e cittadini quali soluzioni siano possibili, quali costi potrebbero comportare e quali conseguenze ne potrebbero derivare. È su questo che chiediamo un confronto immediato, prima che le decisioni vengano assunte. Perché una crisi di queste dimensioni non può essere conosciuta soltanto attraverso i giornali, né spiegata quando le scelte saranno ormai definitive”.