Conclusi gli accertamenti dopo un esposto relativo agli operatori di esercizio della sede di Grottaglie. Verificato il rispetto delle norme e degli accordi contrattuali

Si è concluso con esito favorevole alla CTP, azienda di trasporto pubblico locale della provincia di Taranto, il procedimento avviato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto a seguito di un esposto relativo al ricorso al lavoro straordinario da parte degli operatori di esercizio, con particolare riferimento alla sede di Grottaglie.

A darne notizia è la stessa azienda attraverso una nota stampa. Con una comunicazione del 24 novembre 2026, l’Ispettorato ha infatti formalizzato la conclusione degli accertamenti, confermando il rispetto della normativa vigente, del contratto collettivo nazionale e della contrattazione di secondo livello in materia di lavoro straordinario: La chiusura del procedimento conferma ancora una volta la correttezza del nostro operato», dichiara la CTP. «Dimostra l’attenzione che riserviamo alla giusta retribuzione e al benessere dei nostri lavoratori, che per noi restano una priorità”.CTP, lavoro straordinario: l’Ispettorato conferma la regolarità dell’operato aziendale

L’azienda ribadisce infine il proprio impegno a operare nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, garantendo condizioni di lavoro adeguate a tutto il personale.