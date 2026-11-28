Il direttore generale dell’Asl Taranto, intervistato dal “Corriere del Mezzogiorno”, fa il punto sulle liste d’attesa: “L’88% degli assistiti ricontattati ha ottenuto un anticipo della prestazione”

Sulle criticità legate alle liste d’attesa e sulle prenotazioni al Cup che, in alcuni casi, arrivano addirittura al 2030, interviene il direttore generale dell’Asl Taranto, Vito Bavaro. In un’intervista rilasciata al “Corriere del Mezzogiorno”, Bavaro fa il punto sulle misure messe in campo per ridurre i tempi di attesa, chiarisce il funzionamento del nuovo sistema di prenotazione e fornisce i numeri relativi alle attività di recupero degli appuntamenti, con particolare attenzione ai pazienti oncologici.

“Dal 20 settembre il cittadino riceve sempre una data di prenotazione, anche quando questa supera i tempi massimi previsti e viene fissata molto avanti nel tempo. Attualmente, ogni prescrizione in classe B, D e P ottiene immediatamente un appuntamento, anche se lontano, affinché nessuno rimanga escluso dal sistema. Si tratta di una data “di appoggio”, non di quella effettiva in cui il paziente sarà sottoposto alla prestazione, perché l’assistito viene inserito in un percorso di tutela tracciato”.

Il problema, però, è che spesso l’utente non conosce questo meccanismo. Non ritiene che ricevere una prenotazione a distanza di tre anni e mezzo possa provocare forte preoccupazione?

“L’informazione è in fase di inserimento anche nel coupon di prenotazione. È inoltre in corso la pubblicazione di contenuti sulle pagine social per illustrare ai cittadini il funzionamento del percorso. Per le prestazioni urgenti si interviene attraverso il sistema dell’overbooking. Attualmente, nel Cup risultano 552.227 prenotazioni di primo accesso, riferite a tutte le classi di priorità. Di queste, il 54% ha una data fissata entro la fine del 2026, mentre il 97% rientra entro il 2027”.

Un’altra criticità riguarda le migliaia di cittadini che, pur avendo richiesto una prestazione sanitaria, non hanno ricevuto un appuntamento e attendono ancora di essere ricontattati.

“Si, è una situazione che interessa anche le altre aziende sanitarie, non soltanto quella tarantina. Dal 20 settembre scorso è stato abolito il sistema delle cosiddette preliste. In precedenza, quando non erano disponibili appuntamenti entro i tempi previsti, la richiesta rimaneva sospesa, in attesa di un eventuale successivo richiamo. Si trattava di un meccanismo che non garantiva né efficacia né trasparenza e che non era conforme alle linee guida nazionali e regionali sulla gestione dei tempi di attesa. Le preliste, infatti, non rappresentavano uno strumento adeguato di tutela per gli assistiti”.

Ci sono dati che confermano che i cittadini vengano effettivamente ricontattati?

“Il nucleo Percorsi di tutela del Cup richiama mediamente 180 pazienti al giorno in classe B, procedendo contemporaneamente allo smaltimento delle vecchie preliste e all’anticipazione delle nuove prestazioni. Da settembre sono stati ricontattati oltre 8mila assistiti e, nell’88% dei casi, è stato possibile anticipare l’appuntamento presso le nostre strutture o in quelle private accreditate”.

Nella sola Asl di Taranto si contano circa 18mila richieste di prenotazioni differibili che, secondo quanto segnalato, non sarebbero ancora state evase.

“Stiamo procedendo a ricontattare gli assistiti inseriti nelle preliste a partire dal primo gennaio scorso, con l’obiettivo di verificare e confermare la necessità della prestazione. Questa attività è preliminare al recupero delle richieste, partendo da quelle in classe D relative ai pazienti con patologie oncologiche. Per quanto riguarda nello specifico le prenotazioni oncologiche in classe B e D che superano i tempi massimi previsti, parliamo di circa 540 casi”.

La strada da percorrere, dunque, è ancora lunga.

“La data viene stabilita dallo specialista sulla base del protocollo. Tuttavia, alcune prestazioni vengono prescritte come primi accessi e finiscono così per essere inserite nel Cup in maniera non corretta”.

Un sistema di recall ancora più incisivo potrebbe contribuire a migliorare la gestione delle prenotazioni?

“Da circa un mese è stato potenziato il sistema automatico di recall, che invia un messaggio vocale agli assistiti dieci giorni e successivamente cinque giorni prima dell’appuntamento. Questo consente di recuperare eventuali disponibilità per le prestazioni in classe B e D. Una comunicazione analoga viene trasmessa anche attraverso l’applicazione dedicata”.

Infine, sul fronte delle prescrizioni inappropriate, quali sono i risultati raggiunti?

“Le prescrizioni vengono esaminate attraverso un sistema basato sull’intelligenza artificiale, che confronta la classe di priorità indicata con il manuale Rao. Tra il 93 e il 95% delle prescrizioni in classe U, B e D risulta appropriato. Il lavoro che stiamo portando avanti punta a ridurre il numero eccessivo di prescrizioni inappropriate, spesso non necessarie, che vengono inserite nelle classi di priorità e finiscono per sottrarre risorse e disponibilità agli altri pazienti, contribuendo a saturare le agende”