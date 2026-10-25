Da Massafra a New York, la ricerca di Maristella Cacciapaglia conquista la borsa Marie Curie

La sociologa è tra i vincitori del prestigioso finanziamento europeo 2025, assegnato al 9,4% degli oltre 17mila progetti candidati. Con il progetto UNDEPRECAR studierà la precarietà legata alla deportabilità tra Milano e New York, prima di proseguire la ricerca in Canada

La sociologa è tra i vincitori del prestigioso finanziamento europeo 2025, assegnato al 9,4% degli oltre 17mila progetti candidati. Con il progetto UNDEPRECAR studierà la precarietà legata alla deportabilità tra Milano e New York, prima di proseguire la ricerca in Canada.

Un riconoscimento internazionale che porta anche il nome di Massafra. Maristella Cacciapaglia, ricercatrice e sociologa originaria della città, ha ottenuto una borsa di ricerca Marie Skłodowska-Curie 2025, tra i più importanti finanziamenti promossi dalla Commissione europea per sostenere l’eccellenza scientifica e la mobilità internazionale dei ricercatori. Il progetto presentato dalla studiosa rientra tra quelli selezionati nell’ambito di un programma altamente competitivo: soltanto il 9,4% degli oltre 17mila progetti candidati ha ottenuto il finanziamento.

La ricerca, denominata UNDEPRECAR, è ufficialmente iniziata il 1° ottobre 2026 e porterà Cacciapaglia a lavorare per 21 mesi a New York, presso il Graduate Center della City University of New York. Al termine di questa fase, il percorso proseguirà in Canada, alla Toronto Metropolitan University, per concludersi con il rientro all’Università degli Studi di Milano.

Da Massafra alle università internazionali

Alle spalle del riconoscimento c’è un percorso accademico e professionale sviluppato tra Italia, Stati Uniti e Francia. Dopo la laurea in Economia internazionale all’Università Bocconi di Milano, Cacciapaglia ha approfondito gli studi in Relazioni internazionali all’Università degli Studi di Bari, svolgendo anche un periodo di ricerca all’Università di Pittsburgh, negli Stati Uniti.

Successivamente ha maturato un’esperienza professionale nella società di consulenza Accenture, prima di orientarsi verso la ricerca accademica. Ha quindi conseguito il dottorato in Diritti, Culture ed Economie del Mediterraneo all’Università di Bari, con un ulteriore periodo di ricerca all’Università di Strasburgo, in Francia. Nel corso della sua attività ha collaborato a diversi progetti scientifici, concentrandosi su temi di rilievo sociale come migrazioni, welfare, disuguaglianze e transizione giusta.

Tra i suoi principali ambiti di studio figura il Reddito di cittadinanza, al centro della tesi di dottorato e del volume Con il Reddito di Cittadinanza. Un’etnografia critica, pubblicato nel 2023 dalla casa editrice Meltemi e di prossima pubblicazione anche in lingua inglese. Attualmente è ricercatrice in Sociologia all’Università degli Studi di Milano e componente del direttivo della Società Italiana di Sociologia Economica.

UNDEPRECAR: studiare la deportabilità tra Milano e New York

Al centro del progetto finanziato dall’Unione europea c’è il concetto di deportabilità, inteso come una condizione di precarietà che non riguarda soltanto lo status giuridico delle persone migranti, ma può incidere anche sul lavoro, sulla vita quotidiana, sulle scelte personali, sull’accesso ai diritti e sulle prospettive future.

Attraverso uno studio comparativo tra Milano e New York e l’analisi di diversi settori economici, Cacciapaglia indagherà le difficoltà affrontate dalle persone migranti e le strategie che queste adottano per gestire le incertezze del presente e costruire il proprio futuro.

L’obiettivo è comprendere come l’incertezza legata alla possibilità di espulsione possa influenzare le condizioni di vita e le opportunità delle persone coinvolte, andando oltre una lettura limitata agli aspetti amministrativi e occupazionali.

La ricerca affronterà questioni di grande attualità, con possibili ricadute anche sul piano delle politiche pubbliche. I risultati saranno condivisi con la comunità scientifica e le istituzioni attraverso pubblicazioni accademiche, documenti di approfondimento a supporto delle politiche pubbliche e iniziative culturali.

Dopo la permanenza negli Stati Uniti, il progetto prevede una fase presso la Toronto Metropolitan University, in Canada, prima della conclusione del percorso all’Università degli Studi di Milano.

Una carriera già ricca di riconoscimenti

La borsa Marie Skłodowska-Curie si aggiunge a una serie di riconoscimenti ottenuti da Cacciapaglia nel corso della sua attività scientifica. Tra questi figurano il Premio Ferrarotti dell’Associazione Italiana di Sociologia, il riconoscimento della Fondazione Italia-USA per Laureati di Eccellenza e il Premio Matteo Pagliaro, conferito dalla BCC per uno studio dedicato all’Amastuola.

Le sue ricerche sono state pubblicate su diverse riviste scientifiche e presentate in occasione di conferenze internazionali. Il nuovo traguardo consolida così il percorso di una ricercatrice che, partendo da Massafra, ha costruito una carriera accademica internazionale, portando al centro del dibattito scientifico temi cruciali per comprendere le trasformazioni sociali contemporanee.