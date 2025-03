La danzatrice tarantina Roberta Di Laura premiata al Parlamento Europeo

Alla ballerina pugliese è stato riconosciuto il premio “La Rosa D’Oro” nella giornata internazionale della donna

Un nuovo prestigioso riconoscimento si aggiunge al già ricco palmarès della danzatrice tarantina Roberta Di Laura. Sabato 8 marzo, nella sede del Parlamento Europeo a Roma, le è stato conferito il “Premio Internazionale La Rosa D’Oro – Donne al Centro”, organizzato da “Area Cultura”.

La carriera di Roberta Di Laura

La Di Laura, 31 anni, figura ormai consolidata nel panorama internazionale della danza, ha recentemente celebrato oltre un decennio di carriera con il “Roberta Di Laura – International Dance Gala” a Milano, riscuotendo uno straordinario successo sia come direttrice artistica che come danzatrice.

Nata a Taranto nel 1992, Roberta ha coltivato fin da piccola la passione per la danza, dimostrando fin da subito un talento e una determinazione fuori dal comune. A soli 20 anni è entrata a far parte del Consiglio Internazionale della Danza di Parigi (CID), partner Unesco, consolidando così la sua reputazione a livello mondiale e portando il nome della Puglia oltre i confini nazionali. Proprio “per aver onorato l’immagine più bella della Puglia” ha ricevuto nel 2023 anche il “Premio Internazionale Adriatico” nelle Marche.

Nel corso della sua carriera, l’artista pugliese ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, esibendosi in Germania, Marocco, Emirati Arabi, Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia e Spagna. In Italia ha partecipato a eventi di grande rilevanza come il “Titanic Live Concert” a Taranto in qualità di prima ballerina, il “Levante Danza Festival”, il Festival Mondiale di Poesia “Kibatek” e il “Festival Sanremo Benessere”.

L’impegno oltre i confini nazionali

La sua fama internazionale ha raggiunto l’apice nel 2020, quando è stata riconosciuta come una delle personalità più influenti dell’anno a livello mondiale dalla rivista newyorkese “Stars Illustrated Magazine”.

Artista poliedrica, cittadina del mondo ma profondamente legata alle sue radici, la Di Laura vanta una formazione di altissimo livello, avendo seguito corsi e seminari presso istituzioni prestigiose come la “Scuola di Ballo del Teatro alla Scala” di Milano, la “Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma” e la “Scuola del Balletto di Roma”, dove ha partecipato anche a uno stage con la leggendaria Carla Fracci.

Il suo impegno nella valorizzazione della cultura pugliese attraverso la danza è testimoniato dai numerosi lavori di ricerca presentati in congressi mondiali da Atene a San Pietroburgo, dal Canada alla Florida, fino a Tokyo, dove è stata l’unica rappresentante italiana.

Laureata in “Arti e Scienze dello Spettacolo” presso l’Università “Sapienza” di Roma, Roberta Di Laura ha all’attivo anche collaborazioni televisive con la Rai e la direzione artistica del festival internazionale “Tanzfestival Stuttgart” in Germania, dove è una delle docenti più richieste.