De Ruggieri, PD e M5S chiedono alla Provincia un piano per la succursale

di Angelo Nasuto

Dopo la protesta degli studenti per le condizioni della sede di via Carducci, i due partiti sollecitano un incontro con il presidente della Provincia e un cronoprogramma preciso degli interventi

Continua a far discutere la mobilitazione degli studenti del Liceo De Ruggieri di Massafra che, martedì scorso, hanno incrociato le braccia per protestare contro le condizioni della sede succursale di via Carducci. Dopo lo sciopero, i ragazzi hanno raggiunto gli uffici comunali per portare all’attenzione dell’amministrazione le criticità della struttura e chiedere interventi concreti.

Sulla vicenda intervengono ora le sezioni massafresi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che sostengono le ragioni della protesta e riconoscono il valore dell’iniziativa studentesca. Una questione che chiama direttamente in causa la Provincia di Taranto, ente competente per l’edilizia scolastica.

“Infissi degradati, elementi strutturali vecchi e insicuri, servizi igienici, tapparelle e intonaci in condizioni precarie sono il contrario del diritto allo studio. E i cantieri aperti mentre le lezioni sono in corso rendono il problema quotidiano, non ipotetico”, sottolineano i due partiti in una nota congiunta.

PD e M5S esprimono apprezzamento per la mobilitazione, riconoscendo il ruolo della rappresentante d’istituto e degli studenti che hanno scelto di affiancarla nella protesta, facendo sentire la propria voce anziché rassegnarsi a una situazione che considerano ormai insostenibile.

Nel comunicato viene ricordato che i primi interventi sulla struttura sono già stati avviati, ma secondo i due gruppi politici non sono sufficienti a risolvere le criticità. Da qui la richiesta di un piano organico di riqualificazione della succursale, con priorità definite, un cronoprogramma preciso e verifiche periodiche da condividere con la comunità scolastica.

Altro punto centrale riguarda la gestione dei cantieri: i lavori, chiedono PD e M5S, dovrebbero essere programmati al di fuori dell’orario delle lezioni, così da evitare ulteriori disagi agli studenti e al personale scolastico. Per affrontare la questione, i due partiti annunciano di voler chiedere formalmente un incontro al presidente della Provincia di Taranto, con l’obiettivo di ottenere impegni chiari e tempi certi per il completamento degli interventi.

La richiesta è quella di aprire un tavolo di confronto al quale prendano parte anche la dirigenza scolastica e una rappresentanza degli studenti. “Chi vive quegli spazi sa cose che nessun sopralluogo racconta”, evidenzia la nota, sottolineando l’importanza di coinvolgere direttamente chi frequenta quotidianamente la struttura.

PD e Movimento 5 Stelle assicurano infine che continueranno a seguire la vicenda fino alla risoluzione delle problematiche. Il messaggio rivolto agli studenti, a conclusione del comunicato, è esplicito: “Grazie, non siete soli”