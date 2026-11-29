De Santis ( PD): La sua azione politica ha prevalso sulla propaganda del centrodestra

Un anno dopo la sua elezione a presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro resta in testa alla classifica che misura il gradimento dei cittadini. Il sondaggio è stato realizzato da Lab21 per Affaritaliani

Il suo consenso è anche in crescita e supera quello dei suoi colleghi come i governatori del Veneto, della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia.



“Il presidente Decaro – dichiara il consigliere regionale e Segretario del PD Puglia Domenico De Santis – gode della fiducia degli elettori e con lui sono la politica e il buon governo ad essere apprezzati, e la nostra Puglia a guadagnare in termini di credibilità sui tavoli istituzionali e di competitività.

Non si tratta soltanto di numeri e decimi di percentuali. Il dato è politico e, da una parte, riconosce quanto fatto finora, dall’altra demolisce e smaschera la propaganda del centrodestra pugliese che ha tentato in questo anno, invano, di screditare l’azione politica di Decaro e del governo regionale, soprattutto sulla sanità”.



“La bontà dell’azione politica – continua – ha prevalso sulla propaganda del centrodestra. I pugliesi sono capaci di distinguere chi vuole affossare la sanità pubblica e creare disparità nel Paese con l’autonomia differenziata lasciando il Sud con meno risorse e meno strumenti; fra chi difende i principi di universalismo, eguaglianza, sussidiarietà e unità sanciti dalla Costituzione e chi tenta di mortificarli”.



“Tutto questo Decaro lo ha dimostrato – conclude – lavorando ogni giorno, sul campo e con i fatti, riuscendo, nonostante le difficoltà, a non tagliare ospedali nè reparti, assumendo e stabilizzando personale medico e sanitario, rispondendo alla domanda di salute dei cittadini riducendo le liste d’attesa. Il cammino è ancora lungo e complesso e i cittadini lo sanno ma hanno dimostrato di avere fiducia in chi li amministra”.