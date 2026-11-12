Decreto Giustizia, via libera della Camera: 143 voti favorevoli. Ora passa al Senato

Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 28 novembre. Prevista anche la possibilità per i commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia di pagare i debiti necessari a garantire la continuità operativa degli stabilimenti

L’Aula della Camera ha approvato con 143 voti favorevoli e 111 astenuti, come preannunciato dalle opposizioni, e nessun ‘no’, il Dl con le ‘misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalita’ del ministero dell’Interno e di impianti di interesse strategico nazionale’. Il testo passa ora all’esame del Senato (deve essere convertito in legge entro il 28 novembre.

Nel Dl giustizia figurano disposizioni relative, tra le altre, alla proroga degli addetti all’ufficio per il processo, al tirocinio dei magistrati ordinari, agli incarichi dei magistrati ordinari e ai poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori. Una norma, in particolare, “autorizza – si legge nel relativo dossier dei Servizi studi di Camera e Senato – gli organi commissariali del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria a pagare i debiti sorti nel corso delle procedure, per la continuità operativa degli stabilimenti, ferma restando la priorità attribuita, rispetto a ogni altro credito, alla restituzione dei finanziamenti pubblici”. (Fonte Borsa Italiana)