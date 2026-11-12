giovedì 12 Novembre 26
CP

Decreto Giustizia, via libera della Camera: 143 voti favorevoli. Ora passa al Senato

Primo Piano

Articoli Correlati

Emergenza rifiuti a Taranto, l’Adoc attacca: “Basta alibi, la città è al collasso”

CP -
L'associazione denuncia il degrado in diversi quartieri e punta i riflettori sulla crisi finanziaria di Kyma Ambiente. Chiesto un piano straordinario di pulizia e...
Read more

La memoria diventa una lezione di libertà: gli studenti del Pacinotti ricordano i Caduti di Nassiriya

CP -
Cerimonia a Taranto nel segno della pace e della democrazia. Il colonnello Antonio Marinucci richiama i giovani al valore della libertà e alla responsabilità...
Read more

EcoEridiania, nessuno interessamento per Kyma Ambiente

CP -
Contattata da CosmoPolis la società smentisce la notizia diffusa questa mattina da alcuni organi di stampa. A poche ore dal consiglio comunale che dovrà...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand