Dietro la ricetta, dall’interesse commerciale al complotto c’è di mezzo il mare

di Armando De Vincentiis e Sara Manigrasso

Un viaggio dentro la filiera del farmaco attraverso il racconto di chi fa da ponte tra aziende farmaceutiche e medici

Dietro ogni ricetta c’è una catena lunga, che il paziente non vede quasi mai. Un farmaco nasce in un laboratorio, passa attraverso controlli e autorizzazioni, arriva sul banco di un medico, e da lì in farmacia. Per raccontare come funziona davvero questo passaggio, invece di limitarci a un elenco di regole, abbiamo scelto di farci raccontare le cose da chi quella catena la vive da dentro.

Sara Manigrasso è biologa, con anni di esperienza come informatrice scientifica del farmaco. È lei la figura che fa da ponte tra le aziende farmaceutiche e gli ambulatori dei medici, quella che porta studi, dati e campioni da chi produce a chi prescrive. Le abbiamo fatto qualche domanda diretta, di quelle che chi assume un farmaco si pone spesso senza avere mai una risposta chiara.

È vero che il medico di base prescrive un farmaco perché è quello che l’informatore gli propone con più insistenza, più che per una reale valutazione clinica del prodotto?

“Mi sono ritrovata di fronte a medici che, pur riconoscendo la validità del prodotto, mi hanno detto: in questo momento sto aiutando un altro informatore.” Sara non gira intorno alla domanda. Il prodotto era valido, il medico lo sapeva, ma in quel momento la scelta è passata per un’altra strada.

E allora viene naturale chiedersi il contrario: un medico che ha visto un farmaco funzionare sui propri pazienti, con la propria esperienza diretta, non lo abbandonerebbe mai solo per un rapporto con un altro rappresentante?

“Il medico potrebbe abbandonare un farmaco per lo stesso motivo, pur essendo sicuro della sua esperienza.”Anche qui la risposta ridimensiona un’idea un po’ troppo semplice: quella per cui basta l’esperienza diretta a tenere fuori ogni altra considerazione. Nella pratica quotidiana entrano in gioco anche fattori meno clinici, come la relazione di fiducia con chi porta i dati, o la comodità di continuare a lavorare con un interlocutore conosciuto.

Sara racconta un caso concreto: il prodotto che seguiva lei era nuovo, con una formulazione diversa da quella di un farmaco concorrente, un prodotto di marca presente sul mercato da anni, più economico e ormai una scelta consolidata per molti medici. Le evidenze presentate mostravano una maggiore efficacia del nuovo prodotto. Nella pratica, il farmaco più vecchio ha continuato a vendere di più.

Se un farmaco dimostra una maggiore efficacia rispetto a quello che il medico usa da tempo, non dovrebbe cambiarlo per una specie di dovere professionale? In fondo l’informatore porta dati alla mano, non solo parole.

“Sì, l’informatore porta i dati alla mano, ma il medico non ha l’obbligo di dover cambiare.” Il dato esiste, l’evidenza è disponibile, eppure nessun obbligo formale costringe il medico a cambiare subito. A volte dietro quella scelta c’è prudenza legittima: aspettare conferme più solide, valutare come risponde quel singolo paziente, non interrompere una terapia che funziona senza un motivo abbastanza forte. Altre volte, semplicemente, pesano abitudine e fiducia costruita nel tempo con un altro rappresentante, più che una vera valutazione clinica.

Resta da capire il percorso pratico: come arriva davvero il farmaco sul banco del medico?

Attraverso i campioni, spiega Sara. Sono loro il primo contatto reale. Servono per iniziare subito una terapia, spesso senza costo per il paziente, e hanno anche un’altra funzione, meno visibile: fanno in modo che il paziente inizi la cura con quel farmaco specifico, prima ancora di arrivare in farmacia.

Una volta partita la terapia con un prodotto preciso, diventa meno probabile che il paziente accetti di passare a un equivalente più economico, anche quando la legge lo permetterebbe.

E prima ancora di arrivare al medico, gli stessi campioni passano da un altro punto della catena: è l’azienda a consegnarli all’informatore, che poi li porta fisicamente nello studio. Azienda, informatore, medico, paziente. Un percorso lineare, in cui ogni passaggio ha un suo peso, sia clinico sia commerciale.

A questo punto la domanda si è fatta più personale, rivolta direttamente a lei: le è mai capitato, come biologa, di dover promuovere un farmaco che personalmente non la convinceva del tutto? Ed essendo lei l’anello che collega il medico al prodotto sul mercato, come rassicurerebbe un paziente?

“Non ho mai avuto pressioni.” La risposta arriva senza esitazioni. L’azienda per cui lavora costruisce il proprio approccio sull’esposizione delle evidenze scientifiche al medico, materiale tecnico e studi alla mano, lasciando poi a lui la valutazione finale.

Non un’imposizione dall’alto, ma dati che il medico era libero di accettare o mettere in discussione. E quando capita di trovarsi davanti a un paziente, per esempio durante alcune sedute cliniche di controllo, Sara racconta di seguire lo stesso principio: mostrare le evidenze disponibili confrontandole con quelle dei prodotti già presenti sul mercato, offrendo un termine di paragone invece di una rassicurazione generica.

Messa insieme, questa conversazione racconta qualcosa di più complesso di un semplice sospetto o di una semplice fiducia cieca. Racconta una catena con più soggetti, ognuno con un compito diverso: l’azienda che produce, l’informatore che presenta i dati, il medico che valuta e prescrive, il farmacista che dispensa e può proporre un’alternativa, il paziente che alla fine decide se seguire la cura.

Un interesse commerciale, in un punto qualsiasi della catena, può certamente esistere, come esiste in qualunque attività che vende un prodotto. Ma perché quell’interesse diventi una manipolazione organizzata, servirebbe che tutti questi soggetti, con ruoli e convenienze diverse, e spesso in concorrenza tra loro, si muovessero nella stessa direzione, in silenzio, senza che nessuno trovasse mai convenienza a rompere quel silenzio.

Non è impossibile immaginarlo. Ma più lunga è la catena, più soggetti indipendenti la attraversano, meno probabile diventa che regga a lungo un disegno unico e nascosto. È la stessa ragione per cui le grandi cospirazioni, quando vengono verificate nei fatti, quasi sempre si sgretolano proprio nel punto in cui dovrebbero coinvolgere il maggior numero di persone.

Non è solo un’impressione. Il fisico David Grimes ha provato a dimostrarlo con un calcolo: più persone devono restare in silenzio su qualcosa, meno a lungo quel silenzio riesce a reggere. La complessità del sistema, con tutti i suoi limiti, resta la miglior difesa che abbiamo contro l’idea di un’unica mano che decide tutto.