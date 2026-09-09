Difesa, a Taranto nasce il Comando Nato per il fianco Sud

Taranto diventa centrale nella strategia NATO. L’ annuncio dell’ Ammiraglio Cavo Dragone: “Il Mediterraneo non è un confine, è una porta”

Taranto si prepara ad assumere un ruolo ancora più centrale nella nuova architettura di sicurezza della NATO. Nella città ionica nascerà il nuovo Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell’Alleanza, una struttura a guida italiana destinata a occuparsi del fianco meridionale della NATO e del cosiddetto Mediterraneo allargato.

L’annuncio è stato dato dall’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato Militare della NATO, in visita a Taranto dal 7 settembre per 4 giorni. Le parole dell’ Ammiraglio, ( l’ uomo che presiedeil Comitato militare dell’Alleanza atlantica e porta al tavolo di Bruxelles la voce dei capi di stato maggiore dei 32 Paesi membri) intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, confermano il peso crescente della città pugliese in quella che viene definita ” Strategia atlantica”.

Viene rilanciata la centralità del Mediterraneo in una fase internazionale segnata da crisi, instabilità regionali e competizione sulle rotte marittime.

“Il Mediterraneo non è un confine: è sempre stato una porta”, ha sottolineato Cavo Dragone, ricordando il legame profondo tra Taranto, la Marina Militare e la proiezione marittima dell’Alleanza.

La scelta di Taranto non è casuale.

“Taranto – afferma l’ Ammiraglio – non è una tappa di cortesia: è un pezzo dell’Alleanza. Oltre a essere una città simbolo della vocazione marittima italiana ed europea, è un ponte naturale tra l’Europa e il Mediterraneo allargato” “Da qui passano le Forze navali permanenti della Nato, strumenti essenziali della postura marittima dell’Alleanza. E, a breve, il Comando multinazionale marittimo per il Sud dell’Alleanza, a guida italiana, che si occuperà del fianco Sud e del Mediterraneo allargato”



“Taranto – continua – è quindi un punto di osservazione privilegiato sul fianco Sud. Venirci di persona, da marinaio, è anche un modo per dire grazie»l”.

Avere la Nato a Taranto significa “sicurezza, innanzitutto: è il bene che rende possibili tutti gli altri. Ma anche ruolo e prospettiva”.

