Difetto di personalità

di Armando De Vincentiis

Spesso, chi vive con un disturbo di personalità non riesce a percepire il problema, tranne che negli effetti negativi sperimentati nelle proprie relazioni. A volte, non ha nemmeno intenzione di cambiare. Tuttavia, se esiste una reale richiesta di cambiamento, è possibile ottenere miglioramenti negli atteggiamenti e una maggiore capacità di adattamento

La personalità è l’insieme di caratteristiche psicologiche e tratti comportamentali che definiscono un individuo. Oggi risulta sempre più complesso delinearne confini netti, poiché diverse situazioni e stimoli possono generare reazioni differenti al fine di adattarsi o sopravvivere. Non è raro, ad esempio, che si attribuisca erroneamente una “doppia personalità” a chi ha compiuto azioni o pronunciato parole che non sembrano appartenergli. Tuttavia, tale comportamento spesso nasce da un processo di adattamento a nuove circostanze.

La personalità può essere considerata come un’impalcatura costruita nel tempo attraverso esperienze e apprendimenti accumulati fin dalla nascita. Tuttavia, eventi estremi, stressanti o addirittura traumatici possono intaccare questa struttura, facendola deviare in modi inaspettati o disfunzionali. È in questi casi che si parla dei cosiddetti disturbi della personalità.

Una personalità disturbata si sviluppa quando l’impalcatura di base, fin dalle sue origini, assume una forma poco funzionale rispetto all’ambiente circostante. Modificare una struttura che ha messo radici molto tempo prima è estremamente difficile, poiché ogni elemento ha subito deviazioni per una serie di ragioni, plasmando l’attuale configurazione.

Esistono opzioni terapeutiche? Senza dubbio, è possibile intervenire per correggere atteggiamenti disfunzionali che creano problemi sia alla persona che li manifesta sia a chi le sta intorno. Una buona psicoterapia, ad esempio, può aiutare il paziente affetto da un disturbo della personalità a osservare gli effetti del proprio comportamento e a comprendere le modifiche utili a migliorarlo.

È fondamentale, però, che il cambiamento sia percepito dal paziente come vantaggioso. Questo processo non avverrà mai in risposta a richieste esterne o a disquisizioni moralistiche, ma solo attraverso una presa di consapevolezza personale. Come in ogni processo terapeutico – e ancor più in quello relativo ai disturbi della personalità – il bisogno di cambiare deve nascere dall’interno.

Spesso, chi vive con un disturbo di personalità non riesce a percepire il problema, tranne che negli effetti negativi sperimentati nelle proprie relazioni. A volte, non ha nemmeno intenzione di cambiare. Tuttavia, se esiste una reale richiesta di cambiamento, è possibile ottenere miglioramenti negli atteggiamenti e una maggiore capacità di adattamento.

Nonostante le terapie, però, l’impalcatura di base della personalità rimarrà invariata. Non è possibile smontarla e ricostruirla ex novo. Ciò che si può fare è rinforzare la struttura esistente, rendendola più funzionale. La forma acquisita nel tempo, tuttavia, resterà quella originaria.

In conclusione, è possibile intervenire sugli aspetti funzionali del comportamento, ma la personalità di base rimarrà la stessa.