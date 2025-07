Dispersi in mare, Taranto dà l’ultimo saluto a Domenico Lanzolla

Chiesa gremita per i funerali del 60enne ritrovato in mare martedì scorso. Era uno era uno dei quattro diportisti usciti in barca domenica 29 giugno e mai più rientrati

Nel pomeriggio di lunedì 7 luglio nella chiesa di San Lorenzo si sono celebrati i funerali di Domenico Lanzolla, il 60enne tarantino il cui corpo è stato ritrovato in mare martedì scorso, al largo di Bernalda (Matera). Domenico era uno dei quattro diportisti usciti in barca domenica 29 giugno e mai più rientrati.

La chiesa era gremita di parenti, amici e concittadini, tutti stretti nel dolore per una tragedia che ha profondamente scosso la comunità.

La tragedia ha assunto dimensioni ancora più drammatiche quando, il giorno prima del ritrovamento di Lanzolla, era stato recuperato nello stesso tratto di mare il corpo di Claudio Donnaloia, 73 anni. Entrambi erano partiti insieme ad altri due uomini, ancora dispersi.

Le ricerche in mare, coordinate dalla Capitaneria di Porto, proseguono senza sosta. Le operazioni coinvolgono elicotteri, motovedette e droni subacquei, ma finora non hanno dato esito positivo.