Diverbio con l’ On. Viggiano: identificato l’ uomo con il distintivo simile a quello della PdS

Grazie alla targa, è stato possibile escludere che si tratti di un appartenente alle Forze dell’Ordine

La Polizia di Stato ha identificato il soggetto che, nell’acceso diverbio segnalato sulle pagine social dall’On. Francesca Viggiano per questioni di viabilità, avrebbe mostrato un distintivo simile a quello in uso agli appartenenti alla Polizia di Stato.



Secondo quanto ricostruito, l’uomo, immortalato dalle telecamere presenti in zona nel corso della lite, è stato ripreso successivamente da altre telecamere mentre a bordo del suo scooter si spostava per le vie limitrofe.

Grazie alla targa – fanno sapere nella nota -è stato possibile giungere all’identificazione dell’uomo, escludendo che si tratti di un appartenente alle Forze dell’Ordine.

Sono in corso ulteriori verifiche per raccogliere altri indizi utili a definire i contorni della vicenda, anche con riferimento alla natura del distintivo esibito.