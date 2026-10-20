Dl ex Ilva, arriva il via libera definitivo della Camera

Approvazione definitiva alla Camera per le misure urgenti sugli impianti di interesse strategico nazionale. I contrari sono 43, gli astenuti 52

Via libera definitivo della Camera al decreto ex Ilva. Il provvedimento, contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, è stato già licenziato dal Senato e non modificato nel passaggio alla Camera, viene quindi convertito in legge. I voti a favore sono 125, i contrari 43 e 52 astenuti (tra cui i deputati del Pd). (AGI)